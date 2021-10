Brak porozumienia między pracownikami ochrony zdrowia a ministerstwem

Medycy o negocjacjach z Ministerstwem Zdrowia

- Jesteśmy przekonani, że doszło do tego z powodu zaplanowanego wcześniej zespołu trójstronnego ze stronami, które nie protestują w chwili obecnej, o poprawę warunków w ochronie zdrowia – dodała. - Do przełomu wciąż jest bardzo daleko, a polski pacjent nie może czekać. Liczyliśmy, że na dzisiejszym spotkaniu będziemy mogli wreszcie rozpocząć rozmowy o realizacji naszych głównych postulatów, w szczególności o wzroście nakładów na ochronę zdrowia – stiwerdziła Anna Bazydło.

Wykłady i prelekcje w białym miasteczku

- Pierwszą pewną formą zaostrzenia protestu, o której już teraz możemy powiedzieć, jest fakt, że białe miasteczko wraca do swej pierwotnej formuły. Jutro zaczynamy od badań laboratoryjnych, które będą możliwe do zrobienia za darmo dla pacjentów, będą prowadzone prelekcje i wykłady: jutro z diagnostyki laboratoryjnej i transplantologii, w sobotę dotyczące fizjoterapii – poinformował rzecznik protestujących medyków Gilbert Kolbe. Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Krystyna Ptok powiedziała też, że białe miasteczko będzie wspierać tzw. czerwone miasteczko, czyli protestujących pracowników sądownictwa. - Zapraszamy do czerwonego miasteczka, to są nasi przyjaciele i zaprzyjaźniony związek zawodowy, zrzeszony z nami w forum związków zawodowych. Będziemy wspierać pracowników cywilnych sądów – dodała Ptok.