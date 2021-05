Grodzki spotkał się z protestującymi Białorusinami. "Musimy zrobić wszystko, by wspierać ten dzielny naród"

Marszałek Senatu Tomasz Grodzki spotkał się z protestującymi w Warszawie Białorusinami. - Prawda, wolność i demokracja zwyciężą. To nie jest łatwe, ale nie zbaczajcie z tej drogi. Przyjdą momenty zwątpienia, ale nie ma co rezygnować - zwracał się do manifestantów. Przekazał im uchwałę potępiającą działania białoruskiego reżimu i zaoferował spotkanie w Senacie.

Grodzki przyszedł do protestujących

Grodzki mówił, że wynika to między innymi z tego, że "Polacy pamiętają". - Nam to zajęło od 1981 do 1989 osiem lat. Ja wierzę, że ponieważ świat jest szybszy, to wam zejdzie krócej. Możecie być absolutnie pewni, że ranny dyktator, ranny tygrys, ranny niedźwiedź będzie kąsał, gryzł, drapał, ale finał jest zawsze ten sam. Prawda, wolność i demokracja zwyciężą. To nie jest łatwe, ale nie zbaczajcie z tej drogi. Przyjdą momenty zwątpienia, ale nie ma co rezygnować - apelował do protestujących.