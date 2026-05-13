"Wie pan, kim jest ten pan?"

Steffen Kotré
"Wie pan, kim jest ten pan?" Kontrowersyjny gość w Sejmie
Obywatele Niemiec usłyszeli wasz głos i dostrzegli, że to jest dobra alternatywa dla Niemiec - mówił podczas konferencji prasowej poseł Konfederacji Korony Polskiej Włodzimierz Skalik. Obok niego stali politycy AfD, których partia Grzegorza Brauna zaprosiła do Sejmu. Reporter TVN24 Radomir Wit próbował pytać polityków o to, czy wiedzą, kogo zaprosili do polskiego parlamentu. Wśród gości znalazł się bowiem polityk znany z występu u putinowskiego propagandysty.

Politycy Konfederacji Korony Polskiej wystąpili w Sejmie na konferencji prasowej, która odbyła się pod hasłem - jak mówili - "kryzysu energetycznego i możliwości zaradzenia mu we wspólnej współpracy". Podczas konferencji Piotr Heszen z partii Grzegorza Brauna przedstawił "gości z Alternative für Deutschland" (Alternatywy dla Niemiec, AfD). Wzięli oni udział w posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. Wolności Badań, Publikacji i Debaty Publicznej.

Poseł Konfederacji Korony Polskiej Włodzimierz Skalik, przemawiając podczas konferencji prasowej, dziękował "niemieckim przyjaciołom za to, że przybyli dzisiaj do Warszawy, do polskiego parlamentu". Zwracając się do polityków AfD mówił, że "obywatele Niemiec usłyszeli wasz głos i dostrzegli, że to jest dobra alternatywa dla Niemiec". Skalik to jedyny poseł, który zagłosował przeciwko uchwale potępiającej rosyjskie ataki dronowe na terytorium Polski.

"Wie pan, kim jest ten pan?"

Wśród polityków AfD goszczących w polskim Sejmie był między innymi Steffen Kotre. Po konferencji prasowej reporter TVN24 Radomir Wit pytał polityków Konfederacji Korony Polskiej o gości, których zaprosili do Sejmu. - Pan wie, że pan Kotre, którego zaprosiliście do polskiego Sejmu, dopiero co był w Soczi na prokremlowskiej konferencji? - pytał posła Romana Fritza. 

- Zapraszam, żeby pan mnie zaprosił do programu na żywo - odpowiedział Fritz. Wit dopytywał, czy poseł wie, kim jest Kotre, jednak parlamentarzysta nie odpowiedział. 

- Czy pan wie, kogo zaprosiliście do Sejmu? Wie pan, kim jest ten pan? - pytał Wit Skalika, wskazując na polityka AfD. - Tak, wiemy - odparł poseł. 

- Nie ma pan problemu z tym, że w listopadzie był w Soczi na prokremlowskiej konferencji? - dopytywał, jednak Skalik w odpowiedzi zaprosił na posiedzenie zespołu parlamentarnego. 

Kolejne pytania również nie spotykały się z odpowiedzią. Politycy partii Brauna sugerowali za to, żeby Wit "się uspokoił" i pytali, czy reporter TVN24 "wie, kim jest Tusk". 

Wit próbował też pytać samego polityka AfD o to, dlaczego brał udział w organizowanej w Soczi konferencji, jednak i to pytanie pozostało bez odpowiedzi. 

Wystąpił u propagandysty Putina, krytykował dostawy broni do Ukrainy

Steffen Kotre w lutym 2023 roku wywołał oburzenie swoim występem w programie czołowego propagandysty Putina - Władimira Sołowjowa - gdzie krytykował dostawy broni dla Ukrainy. Skrytykował tam też między innymi "propagandę" uprawianą przez niemieckie media, które "nastawiają Niemców przeciwko Rosji" - opisywał wówczas portal tygodnika "Spiegel". Krytycznie wyraził się o wysyłaniu przez Niemcy broni, używanej "przeciwko Rosjanom".

Kotre brał też udział w listopadzie 2025 roku w konferencji organizowanej w Soczi przez prorosyjską fundację BRICS International Forum. Władze partii, jeszcze przed wyjazdem, zabroniły mu komentowania podróży w serwisach społecznościowych, publikowania zdjęć z rosyjskimi politykami i udzielania wywiadów rosyjskiej telewizji.

Świat

AfD jest izolowana przez główne partie w Niemczech na poziomie federalnym oraz krajów związkowych. Źródłem kontrowersji na niemieckiej scenie politycznej pozostają relacje AfD z Rosją. Politycy ugrupowania odwiedzają rosyjską ambasadę w Berlinie oraz jeżdżą do Rosji. Stosunek do Moskwy jest przedmiotem sporu w samej AfD.

Czy zakazać działania AfD? "Lepiej wyciągnąć rękę do wyborców"

