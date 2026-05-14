Polska Proputinowski polityk w Sejmie na zaproszenie partii Grzegorza Brauna. "Skandaliczna sprawa" Mikołaj Gątkiewicz

Ćwik: to nie jest żadna Konfederacja Korony Polskiej, tylko korony moskiewskiej Źródło zdj. gł.: sejm.gov.pl

W środę na zaproszenie Konfederacji Korony Polskiej do Sejmu przybyli politycy Alternatywy dla Niemiec (AfD). Podczas konferencji poseł Konfederacji Grzegorz Skalik mówił do polityków AfD, że "obywatele Niemiec usłyszeli wasz głos i dostrzegli, że to jest dobra alternatywa dla Niemiec". Skalik to jedyny poseł, który zagłosował przeciwko uchwale potępiającej rosyjskie ataki dronowe na terytorium Polski.

Kontrowersje wywołała nie tylko sama obecność w polskim parlamencie polityków skrajnie prawicowej partii, ale fakt, że jednym z zaproszonych był Steffen Kotre. Polityk ten regularnie prezentuje prokremlowskie wypowiedzi, bierze udział w programach propagandowych i szczytach ekonomicznych w Rosji, a także krytykuje wsparcie dla walczącej Ukrainy, utyskując, że "europejska broń zabija Rosjan na Ukrainie".

Dziemianowicz-Bąk: oburzające, ale nie zaskakujące

Obecność prorosyjskiego polityka w Sejmie krytycznie komentowała ministra rodziny Agnieszka Dziemianowicz-Bąk z Lewicy.

- Jest to oburzające, ale też nie jest dla mnie zaskoczeniem - mówiła. - Konfederacja współpracuje z AFD, współpracuje z takimi środowiskami i czyni sobie z tego wizytówkę - mówiła Radomirowi Witowi w Sejmie.

- Świadczy to bardzo źle o tych, którzy zapraszają. Bo o tych, którzy zostali zaproszeni, to wszyscy wiemy, świadczą o nich ich zachowania - oceniła.

Kosiniak-Kamysz: oni już się nawet nie kryją

"Czy kogoś to jeszcze dziwi?" - pyta z kolei szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz na X. "Braun i jego ekipa z Konfederacji zaprosił do Sejmu RP prorosyjskiego polityka AfD - sojusznika Kremla, który jeździ na imprezy Putina" - napisał.

"Oni już się nawet nie kryją. Braun właśnie pokazał, po której jest stronie. I nie jest to strona Polski" - ocenił. "Wybór jest prosty - albo suwerenna, bezpieczna Polska w rodzinie Zachodu, albo kolejne rosyjskie trojańskie konie w Sejmie" - zakończył Kosiniak-Kamusz

Grzyb: odpowiedzialność ponosi zapraszający

Poseł Andrzej Grzyb z PSL zwrócił uwagę, że AfD to "legalnie działająca partia w Niemczech, więc tutaj istnieją ograniczone mechanizmy weryfikacji, kto wchodzi" do Sejmu. Jak mówił, "odpowiedzialność za to ponosi klub zapraszający".

- Taki jest ich wybór polityczny. My oczywiście odnosimy się do tego krytycznie, bo uważamy, że to, co proponuje AfD, to jest wbrew interesom polskim, wbrew interesom również europejskim - zaznaczył Grzyb.

Ćwik: konfederacja korony, ale moskiewskiej

- Konsekwentnie staram się mówić, że to nie jest żadna Konfederacja Korony Polskiej, tylko korony moskiewskiej, dlatego, że reprezentuje ona interesy Moskwy i Kremla w Unii Europejskiej i w Polsce - powiedział z kolei Sławomir Ćwik z klubu Centrum.

Jak dodał, "cały czas narracja tej partii to jest narracja prorosyjska, reprezentująca interesy Moskwy".

Bliźniuk: powinni być pytani, dlaczego go zaprosili

- Skandaliczna sprawa - mówi krótko Paweł Bliźniuk z KO. Jak dodaje, "Konfederacja Korony pana Grzegorza Brauna jest partią jawnie prorosyjską i to trzeba za każdym razem przypominać".

- Myślę, że to jest kwestia, która powinna być wyjaśniona. Politycy Konfederacji Korony Polskiej powinni z tego tytułu wyjaśnić, dlaczego zaprosili tę osobę, powinni być o to pytani - powiedział. - I cały czas powinniśmy przypominać, że Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna to jest rosyjska agentura wpływów w polskiej przestrzeni politycznej - powtórzył Bliźniuk.

