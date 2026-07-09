Polska Będzie wojna lekarze-rząd? "To złe słowo. Konflikt będzie" Justyna Sochacka |

Będzie wojna lekarze-rząd? Sutkowski: To złe słowo. Konflikt będzie Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda przedstawiła w środę planowane zmiany w ochronie zdrowia. Zapowiedziała między innymi maksymalne poziomy wynagrodzeń, jawność konkursów na świadczenia medyczne i przyspieszenie wdrażania rozwiązań w ramach centralnej e-rejestracji oraz wprowadzenie e-kolejki.

Te propozycje komentował w czwartek w "Rozmowie Piaseckiego" prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych doktor Michał Sutkowski.

Zapytany, czy będzie wojna na linii rząd-lekarze, odparł: - Wojna to jest złe słowo. Nie chcemy wojny. Konflikt będzie.

Sutkowski ocenił propozycje minister zdrowia "jako krok w dobrą stronę, ale daleko niewystarczający". - Trzeba więcej. I to nie jest wina pani minister ani prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia - ja to przynajmniej tak oceniam. Tutaj potrzebne jest przede wszystkim zielone światło polityczne, zielone światło do reform, do zmiany - mówił.

Sutkowski został zapytany, jakie rozwiązanie będzie budziło najwięcej kontrowersji. Jego zdaniem to kwestia maksymalnego poziomy wynagrodzeń "będzie elementem sporu", natomiast, jak dodał, "spór polega mniej więcej na tym, że od dziewięciu miesięcy nie ma przedstawionych, jeśli chodzi o rozmowy Naczelna Izba Lekarska -Ministerstwo Zdrowia, innych rozwiązań niż te, które usłyszeliśmy wczoraj".

Wkrótce dalsza część rozmowy.