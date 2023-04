Czarzasty: nie ma świata bez gejów, bez Żydów, bez aborcji

Jesteśmy zakochani w usługach publicznych i nie zdradzimy tej miłości - mówił na spotkaniu w Krakowie Włodzimierz Czarzasty, wicemarszałek Sejmu i współprzewodniczący Nowej Lewicy. Mówił między innymi o potrzebie budowy tanich mieszkań na wynajem, sprawnie działającego systemu opieki zdrowotnej i o podatkach. Zwrócił się także do przedstawicieli Konfederacji. - Nie ma świata bez gejów, bez Żydów, bez aborcji - podkreślał.

W środę w Krakowie odbyło się spotkanie otwarte z Włodzimierzem Czarzastym, wicemarszałkiem Sejmu i współprzewodniczącym Nowej Lewicy oraz Magdaleną Biejat, posłanką klubu Lewicy. Mówili o propozycjach programowych ugrupowania.

Czarzasty mówił, że jeden z postulatów dotyczy budowy tanich mieszkań na wynajem. - My uważamy, że państwo powinno budować poprzez samorządy tanie mieszkania na wynajem. Te mieszkania będą majątkiem samorządu, dopuszczamy możliwość taką, żeby te mieszkania były dziedziczone - powiedział. Dodał, że państwo powinno finansować remont pustostanów.

- Lewica mówi jedną rzecz, to jest jeden z naszych podstawowych elementów programowych - tanie mieszkania na wynajem rozwiążą na jakiś czas problem mieszkań - mówił dalej polityk.

- My jesteśmy zakochani w usługach publicznych i nie zdradzimy tej miłości - kontynuował Czarzasty.

- Marzy nam się to, żeby człowiek się rodził w dobrze zarządzanym szpitalu, żeby każdego na ten szpital było stać - płacimy za to przecież podatki, nigdy nie będziemy za komercjalizacją, za prywatyzacją szpitali - mówił.

- Chcemy, żeby były państwowe, samorządowe żłobki, żeby były na terenie całej Polski - podkreślał. Współprzewodniczący Nowej Lewicy przekonywał, że "nie będzie potrzeby płacenia 1500 złotych babciowego w momencie, kiedy będą dobrze funkcjonowały przedszkola i żłobki".

Czarzasty mówił też o podatkach i ich roli w kształtowaniu usług publicznych. - Jak słyszę, że ktoś marzy o kraju, w którym się nie płaci podatków, to ja informuję, że nie ma takiego kraju - powiedział.

Wicemarszałek Sejmu podkreślił, że "pieniądze w podatkach powinny być płacone, ale powinny być mądrze wydawane na dobre usługi publiczne". - Są kraje w których to funkcjonuje. Ja, my, Lewica, w to wierzymy - dodał.

- Tak samo jak - mówię do Konfederacji - nie ma świata bez gejów. Pytam się was co zrobicie ze swoimi kumplami gejami, którzy są członkami Konfederacji, jeśli głosicie, żeby walczyć o to, żeby Polska była światem bez gejów. Nie ma takiego świata. Nie ma świata bez Żydów, nie ma świata bez aborcji - mówił dalej.

- Co zrobicie, jeśli wasza dziewczyna zajdzie w ciążę, okaże się, że płód jest nieodwracalnie zagrożony i lekarze będą się bali dokonać aborcji, bo będą się bali pójść do więzienia. Co powiesz swojej dziewczynie, jeżeli mówisz dzisiaj, że stworzysz Polskę bez aborcji? Nie ma takiego świata - powiedział Czarzasty.

