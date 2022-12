Propozycja zmian w ustawie o SN. Łętowska: politycznie niedowarzony projekt

Projekt noweli ustawy o Sądzie Najwyższym i innych sądach został wniesiony do Sejmu przez posłów PiS w nocy z wtorku na środę. Według autorów, proponowane przepisy mają wypełnić kluczowy "kamień milowy" wskazany przez Komisję Europejską i zaakceptowany przez polski rząd w sprawie Krajowego Planu Odbudowy. Pierwsze czytanie projektu miało się odbyć się w Sejmie w czwartek, ale rzecznik PiS Rafał Bochenek przekazał, że zgodnie na wniosek szefem klubu parlamentarnego PiS marszałek Sejmu Elżbieta Witek zdecydowała, że projekt zostanie zdjęty z porządku obrad bieżącego posiedzenia izby.

Łętowska: uchwalenie skończyłoby się wetem prezydenta lub skierowaniem ustawy do TK

- Dobrze, że zdjęli. Niezależnie od wszystkiego bardzo niedopracowany projekt - skomentowała Ewa Łętowska decyzję o nieprocedowaniu projektu ustawy podczas bieżącego posiedzenia Sejmu. - Jeśli coś jest w oczywisty sposób niekonstytucyjne, to można podawać jako przykład właśnie tę próbę rozwiązania - dodała na temat samej ustawy.

Sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku oceniła, że ewentualne uchwalenie projektu skończyłoby się albo wetem prezydenta Andrzeja Dudy, albo skierowaniem ustawy do Trybunału Konstytucyjnego przez sceptyczne wobec zmian ugrupowanie Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry.

- To jest w obie strony, politycznie kompletnie niedowarzony projekt - powiedziała Łętowska.

Łętowska: nie można przypisać dodatkowych kompetencji sądom administracyjnych za pomocą ustawy

Zgodnie z założeniami projektu ustawy, to Naczelny Sąd Administracyjny miałby się zajmować decyzjami w sprawie odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów sądów powszechnych. - Sądy administracyjne mają sztywno w konstytucji określony sposób działania - zakomunikowała Łętowska, przechodząc do prawnej oceny projektu ustawy. Zwróciła uwagę, że zgodnie ze 184. artykułem Konstytucji zajmują się one "kontrolą działalności administracji publicznej", jednak odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów nie mieści się w jej zakresie.