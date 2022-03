Misja pokojowa w Ukrainie? Terlecki: odbędzie się na ten temat poważna dyskusja

Jest apel, aby na terenie Ukrainy zorganizować misję pokojową Organizacji Narodów Zjednoczonych lub NATO. Teraz odbędzie się na ten temat poważna dyskusja - oświadczył szef klubu PiS i wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki mówiąc o wtorkowej wizycie premiera Mateusza Morawieckiego i wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego w Kijowie. Prognozował przy tym, że większe szanse na poparcie tego pomysłu może się znaleźć w szeregach Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Premier Mateusz Morawiecki, wicepremier Jarosław Kaczyński, premier Czech Petr Fiala oraz premier Słowenii Janez Jansza spotkali się we wtorek wieczorem w Kijowie z prezydentem i premierem Ukrainy. W środę rano delegacja wróciła pociągiem do Przemyśla, skąd pojechała do Rzeszowa, gdzie połączyła się telefonicznie z szefem Rady Europejskiej Charles'em Michelem.

Rządowy samolot potem odleciał z Rzeszowa do Warszawy.

Petr Fiala, Mateusz Morawiecki i Janez Jansza rozmawiali z Charles'em Michelem twitter.com/PiotrMuller

Terlecki: jest apel, aby na terenie Ukrainy zorganizować misję pokojową ONZ lub NATO

Rezultaty wizyty komentował w Sejmie szef klubu PiS, wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki.

- To było bardzo ważne wydarzenie. Wydaje mi się, że świat był zaskoczony odwagą i determinacją uczestników tego wyjazdu. Zapadły tam ważne decyzje, ale także był niezwykle ważny apel o to, aby przejść od słów do czynów i nie tylko wspierać Ukrainę za pomocą transportów humanitarnych czy uzbrojenia. Jest apel, aby na terenie Ukrainy zorganizować misję pokojową Organizacji Narodów Zjednoczonych lub NATO - opisał. - To będzie jeszcze przedmiotem dyskusji - zapowiedział.

Szef klubu PiS wyjaśnił, że to apel najwyższych polskich władz. - Myślę, że teraz odbędzie się na ten temat poważna dyskusja i zostaną podjęte odpowiednie decyzje - stwierdził.

Terlecki przypomniał przy tym, że na forum ONZ decyzje zapadają większością. - A Rosja ma prawo weta i z pewnością taki pomysł by zablokowała, więc trzeba szukać innych rozwiązań - mówił. - Z drugiej strony pamiętajmy, że to propozycja misji pokojowej, więc myślę, że można by znaleźć do takiego pomysłu komplet głosów członków NATO - dodał. Nawiązał tu do tego, że Rosja nie należy do Sojuszu.

Anita Czerwińska i Ryszard Terlecki TVN24

24 marca w Brukseli odbędzie się nadzwyczajny szczyt NATO. - Zajmiemy się konsekwencjami rosyjskiej inwazji na Ukrainę, naszym silnym wsparciem dla Ukrainy oraz dalszym wzmocnieniem odstraszania i obrony NATO w odpowiedzi na nową rzeczywistość dla naszego bezpieczeństwa - zapowiedział sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg.

