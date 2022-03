Bez decyzji o wysłaniu wojsk na Ukrainę. Rzecznik MSZ: mamy rozpiętość między atakami na braci a trzecią wojną światową

Jarosław Kaczyński wezwał do wysłania na Ukrainę misji pokojowej NATO. O tę koncepcję pytany był w "Tak jest" rzecznik MSZ Łukasz Jasina. - MSZ jest całkowicie świadomy tego, co powiedział wicepremier i pracuje nad realizacją tej koncepcji - mówił. Zauważył, że reakcje sojuszników na tę propozycję są różne, ale sugerował, że sytuacja w tej materii może się zmienić.

Jasina o propozycji misji pokojowej NATO: sytuacja w nastawieniu sojuszników jest zmienna

Gościem piątkowego wydania "Tak jest" w TVN24 był rzecznik MSZ Łukasz Jasina, który w tym kontekście pytany był, czy resort spraw zagranicznych pracuje nad tą koncepcją. - Polski MSZ jest całkowicie świadomy tego, co powiedział pan wicepremier i pracuje nad realizacją tej koncepcji, bo Polska rozmawia w tej chwili i będzie rozmawiać ze swoimi sojusznikami na ten temat, również w ramach NATO - odpowiedział. - Bo po trzech tygodniach chodzi nam o to, żeby ta misja, jeśli powstanie, miała szansę działać i obronić Ukraińców - precyzował.

- Polska będzie o tym rozmawiała, mniej więcej za tydzień będzie się kończył nadzwyczajny szczyt NATO w Brukseli (który rozpocznie się 24 marca - red.). Zobaczymy, jak będą na to spoglądali nasi sojusznicy. Mamy do tej pory różne reakcje, na przykład pozytywną duńską i nie do końca pozytywną amerykańską - opisał. - To straszne słowo, ale musimy tak mówić: zobaczymy - dodał.