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Polska

Indywidualne konto imigranta. Propozycja Mateusza Morawieckiego i Rozwoju Plus

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Konferencja Rozwoju Plus
Propozycja Mateusza Morawieckiego i Rozwoju Plus na imigrację
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
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Były premier Mateusz Morawiecki we wtorek późnym wieczorem wystąpił na konferencji prasowej. Przedstawił pomysły Stowarzyszenia Rozwój Plus - którą określił jako formację polityczną - na imigrację: indywidualne konto imigranta oraz powołanie służby deportacyjnej.

Mateusz Morawiecki przed godziną 22 we wtorek wystąpił w Warszawie na konferencji prasowej wraz z innymi członkami Stowarzyszenia Rozwój Plus: Olgą Semeniuk-Patkowską oraz Łukaszem Schreiberem. Jak mówił, stolica Polski to wyjątkowe miasto, "ponieważ w zachodniej Europie coraz mniej jest już takich miejsc, gdzie można się czuć bezpiecznie".

"Nasza formacja polityczna się nie zgadza"

Były premier przekonywał, że za rządów Donalda Tuska "de facto przyjęty został pakt migracyjny 2.0". - Szanowni państwo, jesteśmy na pasku Komisji Europejskiej, a Stowarzyszenie Rozwój Plus, nasza formacja polityczna zdecydowanie nie zgadza się na taką politykę, na podleganie Komisji Europejskiej w dziedzinie migracji - mówił.

- Po pierwsze, proponujemy indywidualne konto imigranta. Wszelkie informacje dotyczące legalności pobytu, legalności wykonywania pracy, płaconych w Polsce podatków, płaconych składek; tego, czy ktoś jest na bakier, czy nie, z polskim prawem. Wszystko się ma znajdować w indywidualnym koncie imigranta - opisał.

Druga propozycja to "alert deportacyjny". Uruchomi się wówczas, jeżeli - jak mówił były premier - imigrant naruszy prawo tak, że zagrozi bezpieczeństwu Polski. - Wszystkie służby powołane do tego są uruchamiane i rozpoczyna się natychmiastowa procedura deportacyjna - powiedział.

- I punkt numer trzy: jakie to służby? Proponujemy powołanie służby deportacyjnej. Ludzi, którzy będą ubrani w odpowiednie mundury, (to będzie - red.) służba, która będzie odpowiednio oznakowana; służba, która będzie bardzo wyraźnym znakiem dodatkowego zabezpieczenia spokoju na polskich ulicach - tłumaczył.

"Nielegalnej imigracji trzeba postawić tamę"

Posłanka PiS Olga Semeniuk-Patkowska powiedziała, że według prognoz Banku Światowego liczba osób w wieku produkcyjnym w Polsce będzie w nadchodzących latach mocno spadać. Dlatego Rozwój Plus proponuje zachęty dla osób w wieku 25-35 lat do pozostania w kraju.

- To tak naprawdę rozwiązania, które będą służyły temu, aby przygotować ten rynek pracy i zasoby do tego, aby ludzie młodzi mogli znajdować pracę - mówiła. Jej zdaniem obecnemu rządowi brakuje wyobraźni w tworzeniu nowych zawodów, w tym przystosowanych do realiów, w których jest sztuczna inteligencja.

Drugi pomysł to zachęcanie do powrotu do ojczyzny. - Mówimy tutaj o 50-procentowym obniżeniu PIT-u przez pierwsze pięć lat dla wszystkich Polaków, którzy zdecydują się na powrót do Polski - powiedziała posłanka. Wspomniała o sprawnym uznawaniu kwalifikacji nabytych za granicą i o ulgach na wynajem mieszkania czy na wzięcie kredytu hipotecznego.

Zdaniem Olgi Semeniuk-Patkowskiej państwo powinno profilować imigrantów, aby byli zbliżeni "kulturowo". Mówił o tym szerzej poseł PiS Łukasz Schreiber. - Szanowni państwo, dzisiaj już wszyscy są przekonani, że nielegalnej imigracji trzeba postawić tamę - przekonywał.

- Proszę państwa, jesteśmy w sytuacji niezwykłej jako Polska i stoimy przed niezwykłymi wyzwaniami, przed tymi, którymi 60 lat temu stanęli we Francji, w Wielkiej Brytanii, i, niestety, udzielono (tam) złej odpowiedzi. Niestety, nie tylko nie wzięto pod uwagę skali migracji, nie wzięto też pod uwagę radykalizacji drugiego i trzeciego pokolenia - przekonywał.

Łukasz Schreiber zwrócił się do imigrantów chcących przyjechać do Polski. - Pamiętajcie, oczekujemy, że poznacie naszą tradycję, naszą kulturę, nasz język, że pokochacie nasz kraj, a wasze dzieci będą się czuły Polakami i będą w pełni mówiły także po polsku - wymienił.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
Mateusz MorawieckiRozwój PlusimigranciMigranci i uchodźcy w EuropieMigracjeKryzys migracyjnyOlga Semeniuk-Patkowska
Filip Czerwiński
Dziennikarz tvn24.pl
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