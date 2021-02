Szeroka koalicja opozycji i rząd techniczny? "W polityce nie ma rzeczy niemożliwych"

Jarosław Gowin wraz swoimi najwierniejszymi druhami powinien przejść na stronę opozycyjną, stworzylibyśmy rząd techniczny na kilka miesięcy, żeby przeprowadzić przyśpieszone wybory. Jest to scenariusz możliwy - mówił w "Faktach po Faktach" w TVN24 wicemarszałek Sejmu z ramienia PSL Piotr Zgorzelski. Szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski odpowiedział mu, że "to się nie wydarzy". - Ze strony PO jest trochę za dużo mówienia o współpracy, a za mało współpracy - mówiła Hanna Gill-Piątek z ruchu Polska 2050, nawiązując do politycznej propozycji jej lidera Borysa Budki.

W sobotę odbyła się wspólna konferencja szefa PO Borysa Budki oraz prezydenta Warszawy, wiceprzewodniczącego PO Rafała Trzaskowskiego pod hasłem "Czas na zmiany". Lider PO mówił, że Platforma Obywatelska proponuje opozycji rozmowę o przyszłości Polski oraz stworzenie Koalicji 276. Wskazywał, że 276 to liczba posłów potrzebna do obalenia prezydenckiego weta, by - jak mówił - móc realizować zmiany w Polsce.

Gill-Piątek: ze strony PO jest trochę za dużo mówienia o współpracy, a za mało współpracy

Do propozycji Budki odnieśli się w "Faktach po Faktach" w TVN24 posłanka Hanna Gill-Piątek, przedstawicielka ruchu Szymona Hołowni Polska 2050, wicemarszałek Sejmu z ramienia PSL Piotr Zgorzelski oraz przewodniczący klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski.

Hanna Gill-Piątek powiedziała, że "na razie to jest wszystko taka wirtualna rzeczywistość." - Dowiadujemy się z prezentacji liderów PO, że taka współpraca ma być nawiązana - zwróciła uwagę. - Rozumiem, że to jest ręka wyciągnięta do nas do współpracy, natomiast tej współpracy nikt nam realnie zaproponował. Ale na taką współpracę liczymy - kontynuowała. Jak mówiła, "ze strony PO jest trochę za dużo mówienia o współpracy, a za mało współpracy".

Zgorzelski: szeroka koalicja, przyśpieszone wybory i rząd techniczny to możliwy scenariusz

Wicemarszałek Piotr Zgorzelski, odnosząc się do wystąpienia Borysa Budki i Rafała Trzaskowskiego, ocenił, że była to "ciekawa interesująca, dynamiczna, pełna energii prezentacja dwóch liderów Koalicji Obywatelskiej".

Zapewniał, że "nie ma wrogów na opozycji". - Trzeba ze sobą rozmawiać, a nie ścigać kto będzie liderem opozycji. Trzeba zrobić tak, żeby po wyborach liderem opozycji został Jarosław Kaczyński - mówił.

Mówił także o roli, jaką w ewentualnej politycznej układance na opozycji mógłby odegrać jeden z członków koalicji rządowej - Jarosław Gowin i jego partia Porozumienie. - Jarosław Gowin, wraz swoimi najwierniejszymi druhami powinien przejść na stronę opozycyjną, stworzylibyśmy rząd techniczny na kilka miesięcy, żeby przeprowadzić przyśpieszone wybory. Jest to scenariusz możliwy. W polityce nie ma rzeczy niemożliwych - przekonywał Zgorzelski.

Gawkowski: nie dojdzie do powstania rządu technicznego

Inne zdanie w tej kwestii wyraził Krzysztof Gawkowki. Wskazywał, że w parlamencie "arytmetyka sejmowa nie jest rozłożona tylko na PSL, Lewicę i Koalicję Obywatelską". - Przypominam, że są jeszcze niezależni posłowie od (Pawła - red.) Kukiza i jest Konfederacja. Więc nie brakuje pięciu głosów, tylko brakuje ich 15, a może 18 - powiedział, nawiązując do słów Borysa Budki, który mówił, że "potrzeba pięciu uczciwych" posłów, którzy przeszliby ze strony obozu rządowego do opozycji.

Mówiąc o tym, czy jest możliwe stworzenie rządu technicznego, w którym znaleźliby się przedstawiciele wszystkich ugrupowań sejmowych poza tymi tworzącymi rząd, odparł, że "to się nie wydarzy". - Nie oszukujmy ludzi, którzy nas dzisiaj oglądają i nie róbmy bałwana z nikogo, kto nas dzisiaj ogląda - dodał.

"Jest szansa, żeby odepchnąć Kaczyńskiego od władzy"

Jednocześnie stwierdził, że "jest szansa, żeby odepchnąć Kaczyńskiego od władzy". - Możemy z niego zrobić w przyszłości lidera opozycji, ale jeżeli będziemy umieli sobie odpowiedzieć na pytania" jak pomagamy przedsiębiorcom, jak ratujemy Polskę po COVID, jaka jest szansa na odbudowę polskiej gospodarki? Bo ona będzie przyklękała i to już widać. I tu jest szansa dla opozycji. Tutaj razem z Koalicją Obywatelską, PSL, jesteśmy w stanie jako Lewica rozmawiać, bo to są sprawy kluczowe - podkreślił Gawkowski. - PiS nie wygrał w 2015 roku dlatego, że mówił tylko i wyłącznie: Platforma jest zła. Miał programy społeczne, w które ludzie uwierzyli. Ludzie muszą uwierzyć dziś, że opozycja jest zdolna do rządzenia - dodał szef klubu Lewicy.

Gawkowski: nie dojdzie do powstania rządu techniczego TVN24

"Bez tych osób nie zmienimy układu opozycyjnego"

Hanna Gill-Piątek mówiła o potrzebie pozyskania przez opozycję kilkorga posłów z koalicji rządowej. - Arytmetyka wyborcza mówi wyraźnie, że bez tych osób nie zmienimy układu opozycyjnego, nie zmienimy nic w Sejmie, nie doprowadzimy na przykład do utworzenia krótkotrwałego rządu technicznego - powiedziała.

Hanna Gill-Piątek: bez tych osób nie zmienimy układu opozycyjnego TVN24

Autor:mjz/b