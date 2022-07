Posłanki kontrolują ministerstwo edukacji. "Wydali ponad 110 tysięcy złotych na promocję podręcznika do HiT-u"

Ministerstwo zajmowało się promocją jedynego według nich słusznego podręcznika - twierdzi Krystyna Szumilas, posłanka Koalicji Obywatelskiej. Według wyliczeń, jakie zaprezentowała, na promocję książki do HiT-u autorstwa prof. Wojciecha Roszkowskiego wydano ponad 110 tys. zł. - To naganne - komentują posłanki opozycji, które skontrolowały resort kierowany przez Przemysława Czarnka. Zajęły się tym - oprócz Krystyny Szumilas - Katarzyna Lubnauer, Kinga Gajewska i Barbara Nowacka.

Nowy przedmiot - historia i teraźniejszość (HiT) - od 1 września będzie nauczany w szkołach ponadpodstawowych: liceach, technikach i szkołach branżowych. Jak będą wyglądały lekcje? Do tej pory dopuszczono do użytku szkolnego tylko jeden podręcznik - książkę prof. Wojciecha Roszkowskiego, która ukazała się nakładem wydawnictwa Biały Kruk.

Minister edukacji Przemysław Czarnek zdecydował się dopuścić podręcznik, choć ten od wielu tygodni budzi wiele negatywnych emocji. A zanim to zrobił, wziął udział w konferencji Ośrodka Rozwoju Edukacji (ORE), na której promowano książkę, gdy ta jeszcze nie miała niezbędnych recenzji od podręcznikowych rzeczoznawców. Krytykę podręcznika już wtedy Czarnek nazywał "hejtem", a tych, którzy zwracali uwagę na różne wady podręcznika prof. Roszkowskiego, porównywał do morderców żołnierzy wyklętych.

Wystarczył tydzień

Czy te kwestie zostały poprawione? Nie wiadomo. Za to w tydzień - choć miał na to 30 dni - pozytywną recenzję wystawił podręcznikowi magister Klemens Stróżyński.

Posłanki kontrolują

Dlaczego kwestia podręcznika jest dla nich tak ważna? Posłanki szacują, że uczniowie i ich rodzice na podręczniki do historii i teraźniejszości w ciągu najbliższych dwóch lat wydadzą 50 milionów złotych. - Tyle będę mogły zarobić wydawnictwa i dlatego proces dopuszczenia podręczników do użytku musi być transparentny - mówiła Krystyna Szumilas. I podkreślała: - Ten, kto dopuszcza podręcznik, nie może brać udziału w jego promowaniu, a tak się niestety zdarzyło.

W czasie kontroli posłanki ustaliły, że to wiceminister edukacji Dariusz Piontkowski zlecił ORE organizację konferencji, na której promowano podręcznik prof. Roszkowskiego. - A to oznacza, że ministerstwo zajmowało się promocją jedynego według MEiN słusznego podręcznika. Wydało na to ponad 110 tysięcy złotych - mówi Szumilas. I precyzuje: - 75 tysięcy złotych kosztowała konferencja, w tym wynagrodzenie profesora Roszkowskiego, 17,5 tysiąca - catering, a brało w niej udział ponad 200 nauczycieli, każdy z nich musiał dojechać, a to jest kolejne około 20 tysięcy. złotych