TVN24 nieoficjalnie: będą wnioski o uchylenie immunitetu politykom Suwerennej Polski

Nasi rozmówcy zaznaczają, że przygotowanie wniosków o uchylenie immunitetów "to nie jest kwestia kilku dni". - To jest obszerny materiał, który trzeba przerobić procesowo. Nadto prokuratorzy z zespołu czekają na orzeczenia sądów w sprawie zażaleń co do przeszukań, a to ma fundamentalne znaczenie dla kolejnych dowodów w tym śledztwie - mówi jedna z osób zbliżonych do Prokuratury Krajowej.