Prokuratura: Zbigniew S. przywłaszczył pieniądze ze zbiórek charytatywnych i wydał je w kasynie

Do 15 lat więzienia

Formalnie są to zarzuty działania na szkodę fundacji, przywłaszczenia pieniędzy pochodzących z wpłat darczyńców oraz - co ważne dla ewentualnego wymiaru kary - uczynienia sobie z tego procederu stałego źródła dochodu.

Dodatkowo mężczyzna usłyszał zarzut prania brudnych pieniędzy, a także działania w ramach "recydywy". Wszystko to oznacza, że grozi mu kara do nawet 15 lat więzienia. Teraz sąd zdecyduje, czy Zbigniew S. zostanie aresztowany, o co wniosła prokuratura.