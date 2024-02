Prokuratura zajmuje się wizytami Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika w Sejmie

"Rzeczpospolita" podała we wtorek, że 8 lutego Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła dochodzenie w sprawie niezastosowania się Kamińskiego i Wąsika do zakazu pełnienia funkcji publicznych, to jest o czyn z artykułu 244 kodeksu karnego. Grozi za to od trzech miesięcy do pięciu lat więzienia.