Groźby skierowane wobec dziennikarza. Prokuratura wszczęła śledztwo

Więcej informacji podał rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie, prokurator Piotr Antoni Skiba. Poinformował on, że Prokuratura Rejonowa Warszawa-Wola wszczęła śledztwo w sprawie używania w okresie od 22 lutego 2024 roku i co najmniej do 11 września 2024 roku w Warszawie i innych miejscach gróźb w celu zmuszenia dziennikarza Grzegorza Rzeczkowskiego do zaniechania publikowania materiałów prasowych dotyczących spółki z sektora energetycznego i osób z nią powiązanych.