Prokuratura złożyła zażalenie na brak aresztu dla Ryszarda Krauzego i czterech innych podejrzanych

12 osób zatrzymanych

Ryszard Krauze oraz adwokat Roman Giertych są wśród 12 osób zatrzymanych w zeszły czwartek i podejrzanych o wyprowadzenie i przywłaszczenie łącznie około 92 milionów złotych z giełdowej spółki deweloperskiej Polnord. Przedstawiono im zarzuty dotyczące przywłaszczenia środków spółki oraz wyrządzenia firmie szkody majątkowej w wielkich rozmiarach, a także prania brudnych pieniędzy. Podejrzanym grozi za to do 10 lat więzienia.

Wobec pozostałych podejrzanych, tj. Tomasza Sz., Tomasza B., Andrzeja P., Wojciecha C., Andrzeja P. oraz Bartosza P. zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru policyjnego i poręczeń majątkowych oraz zakazu opuszczania kraju, a także zakazu kontaktowania się z pozostałymi podejrzanymi.

Giertych zasłabł w czasie przeszukania

W zeszły czwartek, w dniu zatrzymania Giertych trafił do warszawskiego Szpitala Bródnowskiego po tym, jak zasłabł w czasie przeszukania jego domu przez funkcjonariuszy CBA. We wtorek poinformował, że wrócił do domu.