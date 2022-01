Grzegorz Braun do Adama Niedzielskiego: będziesz pan wisiał. "Dochodzenie w sprawie zostało umorzone"

Poseł Konfederacji Grzegorz Braun nie odpowie ze zwrócenie się do ministra zdrowa Adama Niedzielskiego słowami "będziesz pan wisiał" - poinformowało Radio Zet. Jak podało, Prokuratura Okręgowa w Warszawie zdecydowała o umorzeniu postępowania.

16 września ubiegłego roku w Sejmie, w trakcie wysłuchania informacji bieżącej "w sprawie stanu wyjątkowego w służbie zdrowia", głos zabrał poseł Konfederacji Grzegorz Braun. Po dwuminutowej wypowiedzi Braun zwrócił się do szefa resortu zdrowia Adama Niedzielskiego słowami: - Będziesz pan wisiał.

Po tym zachowaniu Braun został wykluczony z obrad. Niedzielski zachowanie posła Konfederacji ocenił jako "skandal". - Ostatnio tylko potakujemy głową, że dzieją się rzeczy skandaliczne, a nie ma podejmowanych żadnych wymiernych kroków wobec tego, co zrobił pan Braun. Jego usunięcie na piętnaście minut z debaty to nie jest odpowiednia kara - mówił wówczas.

Następnego dnia złożył w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury . Organy ścigania zawiadomiła także marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Pod koniec września 2021 roku śledztwo w tej sprawie wszczęła Prokuratura Okręgowa w Warszawie.

Prokuratura umarza postępowanie w sprawie gróźb karalnych

O komentarz do tej decyzji poprosiliśmy Ministerstwo Zdrowia. Czekamy na odpowiedź.

Kodeks karny za wygłaszanie gróźb karalnych wobec innej osoby przewiduje do dwóch lat pozbawienia wolności.

§ 1. Kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Niedzielski pisał do prokuratury w sprawie Brauna

Kilka tygodni temu minister Niedzielski skierował skargę do prokuratury, w której uznał za "niezasadne" przedłużenie okresu dochodzenia do 17 lutego 2022 roku. Przekonywał, że "czynność ta jest nieuzasadniona wobec zebranego w sprawie pełnego materiału dowodowego". Jego zdaniem "brak zdecydowanej reakcji organów ścigania będzie zachęcał do popełniania podobnych Iub poważniejszych przestępstw".