Prokuratura sprawdza, "czy doszło do kierowania gróźb karalnych" wobec kontrolerów NIK

Najwyższa Izba Kontroli złożyła zawiadomienie do prokuratury w tej sprawie. - W trakcie kontroli kierownik budowy w sposób absolutnie niedopuszczalny zachował się w stosunku do naszych kontrolerów, bo wręcz im groził. W tej sprawie złożyliśmy zawiadomienie do prokuratury, jest to niedopuszczalne - mówił w piątek w "Jeden na jeden" w TVN24 prezes NIK Marian Banaś.