Prokuratura Regionalna w Szczecinie chce uchylenia immunitetów dwóm warszawskim prokuratorom, w tym Ewie Wrzosek

Prokuratura: tłem zarzutów kampania prezydencka i dwa wypadki

Do pierwszego wypadku , o którym wspomniano, doszło 25 czerwca 2020 roku na warszawskim moście Grota-Roweckiego, po którym zmarła jedna osoba, a kilkanaście trafiło do szpitala. "Kierowca autobusu został oskarżony o prowadzenie pojazdu po zażyciu narkotyków. Część opinii publicznej za brak skutecznego nadzoru nad realizacją przewozów obwiniało prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego , równocześnie kandydata na urząd prezydenta kraju" - napisali śledczy z z prokuratury w Szczecinie.

Według prokuratury to w tych okolicznościach dyrektor pionu bezpieczeństwa w warszawskim ratuszu Michał Domaradzki "wykorzystując swoją znajomość" z prokurator Wrzosek "wyraził wobec niej za pośrednictwem komunikatora internetowego oczekiwanie, że niezwłocznie poinformuje go ona o ustaleniach śledztwa w zakresie wyników badań krwi i moczu na obecność narkotyków u podejrzanego".

Michał Domaradzki zatrzymany

Przeszukanie

Doszło do niego w środę, w jego trakcie zabezpieczono sprzęt. Prokurator Jarosław Onyszczuk ze Stowarzyszenia Prokuratorów "Lex Super Omnia" podał, że ma to związek z nielegalną inwigilacją Pegasusem. Wrzosek przekazała, że przeszukanie odbyło się pod jej nieobecność, choć miała prawo przy nim być.

Wrzosek: nie potwierdzam tych cytatów

Wypowiadając się o drugiej prokurator, której śledczy chcą postawić zarzuty, Wrzosek potwierdziła, że ją zna. - Ponieważ pracowałyśmy kiedyś w jednej jednostce - powiedziała. Odnosząc się do wypadku na moście Grota-Roweckiego, prokurator nie wykluczyła, że rozmawiała z M. o tym, ze względu na to, że wydarzenie miało miejsce na Żoliborzu. - Ja również pracowałam na Żoliborzu i jesteśmy znajomymi - zauważyła.

Według Wrzosek "to już nie jest próba zastraszenia". - To próba wyeliminowania mnie z przestrzeni publicznej, próba zamknięcia mi ust, żebym nie krytykowała prokuratury Zbigniewa Ziobry. Nie jest to przyjemne doświadczenie, jest to bardzo traumatyczne doświadczenie, również dla mojej rodziny, natomiast nie dam się zastraszyć, nawet gdyby próbowano mnie wyprowadzić w kajdankach - oświadczyła prokurator.