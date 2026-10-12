Prokuratura reaguje na doniesienia o Michale Kołodziejczaku. "Wszczęto czynności"
W poniedziałek rano - w związku z medialnymi doniesieniami dotyczącymi Michała Kołodziejczaka - warszawska prokuratura okręgowa poinformowała o "zarejestrowaniu z urzędu materiałów i wszczęciu czynności sprawdzających w zakresie zmuszania do określonego zachowania i udzielania środków odurzających".
Żurek: nie ma świętych krów
Niedługo później wpis na X opublikował minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek. "Skończyły się czasy telefonów z Nowogrodzkiej i ręcznego sterowania śledztwami pod legitymację partyjną" - oświadczył.
"Standardy państwa prawa są proste: jeśli pojawia się podejrzenie przestępstwa, prokuratura działa z urzędu. Niezależnie od nazwiska i zajmowanego stanowiska. Nie ma świętych krów" - zaznaczył Żurek.
Więcej szczegółów wkrótce.
Źródło: tvn24.pl