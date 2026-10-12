Polska Prokuratura reaguje na doniesienia o Michale Kołodziejczaku. "Wszczęto czynności" Kamila Grenczyn |

Kołodziejczak zawieszony w prawach członka KO Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Marian Zubrzycki/PAP

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W poniedziałek rano - w związku z medialnymi doniesieniami dotyczącymi Michała Kołodziejczaka - warszawska prokuratura okręgowa poinformowała o "zarejestrowaniu z urzędu materiałów i wszczęciu czynności sprawdzających w zakresie zmuszania do określonego zachowania i udzielania środków odurzających".

W związku z doniesieniami medialnymi dotyczącymi zachowań posła Michała Kołodziejczaka, w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie zarejestrowano dziś z urzędu materiały i wszczęto czynności sprawdzające w zakresie zmuszania do określonego zachowania i udzielania środków odurzających. — Prokuratura Okręgowa w Warszawie (@Prok_Okreg_Wawa) October 12, 2026 Rozwiń

Żurek: nie ma świętych krów

Niedługo później wpis na X opublikował minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek. "Skończyły się czasy telefonów z Nowogrodzkiej i ręcznego sterowania śledztwami pod legitymację partyjną" - oświadczył.

"Standardy państwa prawa są proste: jeśli pojawia się podejrzenie przestępstwa, prokuratura działa z urzędu. Niezależnie od nazwiska i zajmowanego stanowiska. Nie ma świętych krów" - zaznaczył Żurek.

Więcej szczegółów wkrótce.

Skończyły się czasy telefonów z Nowogrodzkiej i ręcznego sterowania śledztwami pod legitymację partyjną. Standardy państwa prawa są proste: jeśli pojawia się podejrzenie przestępstwa, prokuratura działa z urzędu. Niezależnie od nazwiska i zajmowanego stanowiska.

Nie ma świętych… https://t.co/BUvLNpeR2q — Waldemar Żurek (@w_zurek) October 12, 2026 Rozwiń