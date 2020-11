Miało być zażalenie na odmowę aresztu, prokuratura nie złożyła odpowiednich dokumentów

Prokuratura się pomyliła. Nie złożyła zażalenia w sprawie jednego z podejrzanych

- Do sądu rejonowego Poznań-Stare Miasto prokurator skierował pismo przewodnie, w którym wskazał, że składa zażalenia co do całej piątki podejrzanych i do tego pisma zostały dołączone akta sprawy oraz 10 egzemplarzy zażaleń - czyli w przypadku każdego z podejrzanych oryginał i jedna kopia - wyjaśniał.