Polska Prokuratura poinformowała, jakie rakiety spadły we wschodniej Polsce Filip Czerwiński |

Prokuratura poinformowała, jakie rakiety spadły we wschodniej Polsce Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Wojtek Jargiło

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W piątek rano polską przestrzeń powietrzną podczas rosyjskiego ataku na Ukrainę naruszyły trzy obiekty. Spadły one na terenie województw lubelskiego i podkarpackiego. Nikt nie odniósł obrażeń. W niedzielę śledczy podali informację o ich "wstępnej identyfikacji".

"We wszystkich trzech lokalizacjach - tj. w Nowym Lipowcu (pow. biłgorajski), Rudniku (pow. niżański) oraz Mołodyczu (pow. jarosławski) - ujawniono szczątki pocisków manewrujących Ch-101" - przekazała Prokuratura Okręgowa w Lublinie.

⚖️ PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ PROKURATURY | 22.11.2026 r.

Prokuratura Okręgowa w Lublinie informuje o kluczowych ustaleniach oraz aktualnym stanie czynności procesowych prowadzonych w związku ze zdarzeniami z dnia 20 listopada 2026 r.:



1️⃣ Wstępna identyfikacja obiektów: Na podstawie… — Prokuratura Okręgowa w Lublinie (@Prok_Okreg_Lub) November 22, 2026 Rozwiń

Dotychczas oficjalnie podawano, że w Nowym Lipowcu spadła rakieta Ch-101, w Rudniku nad Sanem - prawdopodobnie rakieta, a w Mołodyczu - prawdopodobnie dron odrzutowy.

"Ze wstępnych ustaleń wynika również, że wszystkie te pociski zostały wyprodukowane w IV kwartale 2026 r. w zakładach w miejscowości Dubna (obwód moskiewski, Federacja Rosyjska)" - przekazano w komukancie.

Tak wygląda pocisk manewrujący Ch-101

Działania śledczych ws. pocisków, które spadły we wschodniej Polsce

Według prokuratury wstępna identyfikacja obiektów została dokonana na podstawie oględzin oraz ustaleń poczynionych z udziałem specjalistów z zakresu techniki wojskowej.

Czynności procesowe w Nowym Lipowcu zostały zakończone, tak samo jak w Rudniku nad Sanem, gdzie również ukończono czynności "porządkowo-techniczne".

Naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez trzy obiekty Źródło zdjęcia: Google Maps

Oględzin nie udało się jeszcze zakończyć w Mołodyczu. Według prokuratury zostały one przerwane po zapadnięciu zmroku, a teren został zabezpieczonych przed dostępem osób postronnych do czasu wznowienia czynności w poniedziałek rano.

"Zabezpieczony we wszystkich lokalizacjach materiał dowodowy zostanie przekazany do dalszych szczegółowych badań laboratoryjnych oraz ekspertyz biegłych" - poinformowano.

Pocisk Ch-101 zestrzelony nad Ukrainą Źródło zdjęcia: Dowództwo Sił Powietrznych Sił Zbrojnych Ukrainy/CC BY 4.0

Atak na Ukrainę i na Polskę

W zeszłym tygodniu Rosja przeprowadziła duży atak na Ukrainę z powietrza, który rozpoczął się w czwartek wieczorem i trwał do godzin rannych w piątek. W Kijowie w wyniku tego ostrzału zginęło osiem osób, a we Lwowie - dwie osoby. W całym kraju prawie 90 osób zostało rannych.

Trzy obiekty - rakiety Ch-101, jak teraz już wiemy - wleciały do Polski w piątek po godzinie 6 rano. O godzinie 6.36 jeden z nich spadł w Nowym Lipowcu, o 6.38 - kolejny w Rudniku nad Sanem, a ostatni w Mołodyczu po godzinie 7 - precyzyjny czas nie został dotychczas podany przez władze. Wszystkie uderzyły w miejsca, w których szczęśliwie nikogo nie było.

- Wiemy na pewno, że to, co spadło na polskiej ziemi, jest z Rosji - informował w piątek premier Donald Tusk. W poniedziałek odbędzie się posiedzenie Rady Północnoatlantyckiej poświęcone temu incydentowi.

Według premiera mieliśmy do czynienia "z intencjonalną prowokacją". - Nieprzypadkowo spadły te obiekty blisko miejsca, gdzie odbywają się manewry wojsk koalicji chcących wspomagane przez polskich żołnierzy w Nowej Dębie - powiedział Tusk.

Rosja dotychczas nie zajęła oficjalnego stanowiska w tej sprawie.