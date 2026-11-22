Prokuratura poinformowała, jakie rakiety spadły we wschodniej Polsce
W piątek rano polską przestrzeń powietrzną podczas rosyjskiego ataku na Ukrainę naruszyły trzy obiekty. Spadły one na terenie województw lubelskiego i podkarpackiego. Nikt nie odniósł obrażeń. W niedzielę śledczy podali informację o ich "wstępnej identyfikacji".
"We wszystkich trzech lokalizacjach - tj. w Nowym Lipowcu (pow. biłgorajski), Rudniku (pow. niżański) oraz Mołodyczu (pow. jarosławski) - ujawniono szczątki pocisków manewrujących Ch-101" - przekazała Prokuratura Okręgowa w Lublinie.
Dotychczas oficjalnie podawano, że w Nowym Lipowcu spadła rakieta Ch-101, w Rudniku nad Sanem - prawdopodobnie rakieta, a w Mołodyczu - prawdopodobnie dron odrzutowy.
"Ze wstępnych ustaleń wynika również, że wszystkie te pociski zostały wyprodukowane w IV kwartale 2026 r. w zakładach w miejscowości Dubna (obwód moskiewski, Federacja Rosyjska)" - przekazano w komukancie.
Działania śledczych ws. pocisków, które spadły we wschodniej Polsce
Według prokuratury wstępna identyfikacja obiektów została dokonana na podstawie oględzin oraz ustaleń poczynionych z udziałem specjalistów z zakresu techniki wojskowej.
Czynności procesowe w Nowym Lipowcu zostały zakończone, tak samo jak w Rudniku nad Sanem, gdzie również ukończono czynności "porządkowo-techniczne".
Oględzin nie udało się jeszcze zakończyć w Mołodyczu. Według prokuratury zostały one przerwane po zapadnięciu zmroku, a teren został zabezpieczonych przed dostępem osób postronnych do czasu wznowienia czynności w poniedziałek rano.
"Zabezpieczony we wszystkich lokalizacjach materiał dowodowy zostanie przekazany do dalszych szczegółowych badań laboratoryjnych oraz ekspertyz biegłych" - poinformowano.
Atak na Ukrainę i na Polskę
W zeszłym tygodniu Rosja przeprowadziła duży atak na Ukrainę z powietrza, który rozpoczął się w czwartek wieczorem i trwał do godzin rannych w piątek. W Kijowie w wyniku tego ostrzału zginęło osiem osób, a we Lwowie - dwie osoby. W całym kraju prawie 90 osób zostało rannych.
Trzy obiekty - rakiety Ch-101, jak teraz już wiemy - wleciały do Polski w piątek po godzinie 6 rano. O godzinie 6.36 jeden z nich spadł w Nowym Lipowcu, o 6.38 - kolejny w Rudniku nad Sanem, a ostatni w Mołodyczu po godzinie 7 - precyzyjny czas nie został dotychczas podany przez władze. Wszystkie uderzyły w miejsca, w których szczęśliwie nikogo nie było.
- Wiemy na pewno, że to, co spadło na polskiej ziemi, jest z Rosji - informował w piątek premier Donald Tusk. W poniedziałek odbędzie się posiedzenie Rady Północnoatlantyckiej poświęcone temu incydentowi.
Według premiera mieliśmy do czynienia "z intencjonalną prowokacją". - Nieprzypadkowo spadły te obiekty blisko miejsca, gdzie odbywają się manewry wojsk koalicji chcących wspomagane przez polskich żołnierzy w Nowej Dębie - powiedział Tusk.
Rosja dotychczas nie zajęła oficjalnego stanowiska w tej sprawie.