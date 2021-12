Prokuratura odmówiła wszczęcia postępowania w sprawie cyberataku na telefon prokurator Ewy Wrzosek

- Nie zgodziła się również na wydanie telefonu do tzw. bezpiecznej koperty, gwarantującej nienaruszalność aparatu przed przystąpieniem biegłego do badań i po nich, niwecząc tym samym postępowanie z własnego zawiadomienia - mówiła Skrzyniarz

Prokurator Wrzosek przekazała w rozmowie z TVN24, że jeszcze podczas przesłuchania w sprawie, prokurator z Prokuratury Okręgowej w Warszawie zobowiązał ją "do przedłożenia do dalszych badań telefonu, na który nastąpiło włamanie przy użyciu Pegasusa". - Wstrzymałam się z tą decyzją tylko z uwagi na fakt, że postępowanie nie zostało wszczęte i nie został powołany biegły z zakresu informatyki, który miałby przeprowadzić tego rodzaju badanie. Zakładałam, że tego rodzaju czynności w następnej kolejności zostaną podjęte - mówiła.

Wrzosek o inwigilacji Pegasusem

Wrzosek pod koniec listopada przekazała TVN24, że złożyła zawiadomienie do Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Mówiła, że o podejrzeniu ataku Pegasusem "dostała alert ze strony Apple'a (producenta iPhone'a - red.)". - Wynikało z niego, że z uwagi na to, kim jestem i czym się zajmuję, najprawdopodobniej padłam ofiarą cyberataku ze strony służb państwowych. Teraz z informacji od Citizen Lab wiem, że dokonano przynajmniej sześciu włamań na mój telefon. Miały one miejsce w okresie od czerwca do sierpnia tego roku. Ja uznaję to za bezprawne, nielegalne działanie ze strony służb państwowych - podkreśliła w rozmowie z reporterem TVN24 21 grudnia.