Odmowa wszczęcia postępowania w sprawie cyberataku na telefon Wrzosek. "Zdumiewające zachowanie prokuratury"

Wawrykiewicz: prokuratura od kilku lat działa w sposób całkowicie upolityczniony

Jego zdaniem "są bardzo poważne podejrzenia, że doszło do popełnienia przestępstwa, bo przecież mamy nie tylko zawiadomienie z firmy Apple, które napłynęło do pani prokurator Wrzosek, ale z tego, co wiemy, mamy też weryfikację kanadyjskiego ośrodka Citizen Lab, który potwierdza, że doszło do takiego cyberataku na telefon prokurator".

W jego ocenie "są to absolutnie wystarczające przesłanki do tego, aby postępowanie zostało wszczęte".

Sędzia Frąckowiak: ta decyzją świadczy, że prokuratura zamierza zamieść sprawę pod dywan

- To nie jest rzeczą pokrzywdzonej osoby sprawdzanie wszystkich okoliczności. To zadaniem prokuratury, państwa polskiego jest ustalenie, czy doszło do popełnienia przestępstwa czy nie i ma ku temu odpowiednie narzędzia procesowe, żeby to sprawdzić - mówiła Frąckowiak. - Jeśli tego nie robi, to jest to absolutne kuriozum - dodała.