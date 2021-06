"Metoda kija. Dobrozmianowy system nękania niezależnych prokuratorów". Raport stowarzyszenia Lex Super Omnia

Raport pokazuje, "jak wygląda zarządzanie prokuraturą w wymiarze ogólnokrajowym"

Przypomniał o ustawowej gwarancji niezależności prokuratorów przy podejmowaniu spraw. - Dzisiaj mamy sytuację, że jeżeli wychodzi prokurator z głosem krytycznym wobec prokuratora przełożonego względem podejmowanej decyzji, to musi się liczyć z szykaną i to nie byle jaką, bo z ogromnym utrudnieniem w życiu codziennym - podał.

"Niezależny prokurator jest pod ciągłą presją"

Krasoń: Święczkowski prawdopodobnie pała do mnie wielką sympatią, skoro jest w stanie co pół roku mnie przenosić

Głos w sprawie takich przeniesień zabrała na konferencji wiceprezes Lex Super Omnia do spraw organizacyjnych, prokurator Katarzyna Kwiatkowska, która została delegowana z Warszawy do Prokuratury Rejonowej w Golubiu-Dobrzyniu w województwie kujawsko-pomorskim.

"Nękania prokuratorów to nie tylko działania prawne i administracyjne"

Prokurator Jarosław Onyszczuk zauważył, że "nękania prokuratorów to nie tylko działania prawne i administracyjne, ale to przede wszystkim postępowania dyscyplinarne". - System dyscyplinarny w tej chwili w prokuraturze powoduje to, iż niezależny prokurator jest pod ciągłą presją, bo de facto w każdej sytuacji może spotkać go postępowanie karne - powiedział.