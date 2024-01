Michał Wawrykiewicz: ustawa Zbigniewa Ziobry miała na celu uczynienie z prokuratury urzędu carskiego

Prokurator Katarzyna Kwiatkowska, prezes Stowarzyszenia Prokuratorów "Lex Super Omnia" oraz mecenas Michał Wawrykiewicz z inicjatywy "Wolne Sądy" odnieśli się w "Faktach po Faktach" do zmian w prokuraturze wprowadzanych przez ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Adama Bodnara .

Kwiatkowska mówiła o atmosferę w prokuraturze. Powiedziała, że "to prokuratorzy tak zwani liniowi, czyli z prokuratur rejonowych lub okręgowych, prowadzący postępowania przygotowawcze, zainicjowali sprawę związaną z apelem, który miał być skierowany do zastępców prokuratora generalnego, aby podali się do dymisji".