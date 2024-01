Wiceminister sprawiedliwości mówi o "zaklinaniu rzeczywistości przez prezesa Kaczyńskiego"

Nie działo się nic ponad to, co wynika z normalnego funkcjonowania tej jednostki - powiedział w Sejmie wiceszef resortu sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha, odnosząc się do środowych doniesień polityków PiS dotyczących rzekomego "siłowego przejęcia" Prokuratury Krajowej. Słowa prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego w tej sprawie określił jako "kompletne bzdury".

Jeszcze w trakcie akcji polityków PiS pod Prokuraturą Krajową ministerstwo sprawiedliwości, w odpowiedzi na pytania tvn24.pl stwierdziło, że "w Prokuraturze Krajowej nie dochodziło ani nie dochodzi do jej siłowego przejęcia. Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Adam Bodnar był dziś (w środę - red.) w Prokuraturze Krajowej. To jego codzienna praktyka. Ponieważ łączy funkcję Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego, wykonuje swoje obowiązki zarówno w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości, jak i w siedzibie Prokuratury Krajowej".

Do wieczornej akcji polityków PiS pod budynkiem Prokuratury Krajowej odniósł się w czwartek w Sejmie wiceszef resortu sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha. - Nie doszło do żadnych niespodziewanych scen, tak więc ktoś szerzy absolutną nieprawdę - stwierdził wiceminister.

Pytany, czy to oznacza, że nie doszło do siłowego przejmowania gabinetu prokuratora Dariusza Barskiego, Myrcha zaprzeczył. Dopytywany, co więc się wydarzyło, wiceminister Myrcha odpowiedział, że "nic ponad to, co wynika z normalnego funkcjonowania tej jednostki".