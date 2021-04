Prokuratura: Trybunał Konstytucyjny odebrał możliwość ścigania wielu komunistycznych zbrodni

"Zwlekał z zajęciem stanowiska przez prawie trzy i pół roku, zyskując pretekst do umorzenia postępowania ze względu na dokonaną w tym czasie zmianę ustawy o IPN. Jednocześnie uzasadnił umorzenie, odwołując się do uchylonego przepisu kodeksu karnego z 1969 roku" - napisała w komunikacie Prokuratura Krajowa, odnosząc się do decyzji Trybunału Konstytucyjnego pod kierownictwem Julii Przyłębskiej. Zdaniem PK oznacza to zablokowanie możliwości ścigania komunistycznych zbrodni i przestępstw popełnionych przez funkcjonariuszy reżimu komunistycznego.