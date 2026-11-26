Polska Dwie kolejne osoby z zarzutami w związku z wtargnięciem do Prokuratury Krajowej Oprac. Adam Styczek |

Kontrowersyjna interwencja policji. Nagranie "mogłoby narazić Sakiewicza na śmieszność" Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Marcin Obara/PAP

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O sprawie poinformowano w środę wieczorem w komunikacie opublikowanym na stronie Prokuratury Krajowej. "Dzisiaj prokurator (...) przedstawiła Adrianowi S. oraz Mariuszowi K. zarzuty popełnienia przestępstwa określonego w art. 193 par. 1 k.k. Następnie przesłuchała ich w charakterze podejrzanych" - napisano w komunikacie.

Z kolei prokurator generalny i szef MS Waldemar Żurek w środę wieczorem na platformie X podkreślił, że "przepisy o naruszeniu miru domowego chronią również budynki instytucji publicznych o ograniczonym dostępie, a każdy, kto lekceważy zasady bezpieczeństwa państwa, odpowie za to przed sądem".

Dziś prokurator z powołanego przeze mnie zespołu postawiła zarzuty z art. 193 § 1 k.k. Adrianowi S. i Mariuszowi K., którzy sforsowali bramki w Prokuraturze Krajowej bez kontroli i nie opuścili strefy ochronnej na polecenie Służby Więziennej.



W tej sprawie status podejrzanych ma… — Waldemar Żurek (@w_zurek) November 25, 2026 Rozwiń Źródło: X

Zdaniem Prokuratury Krajowej zebrany materiał dowodowy potwierdza, że obie osoby popełniły przestępstwo. "W dniu 20 maja 2026 r., bez uprzedniego uzyskania w Biurze Przepustek Prokuratury Krajowej kart identyfikacyjnych uprawniających do wejścia i przebywania na terenie obiektu, a także bez poddania się obligatoryjnej kontroli bagażu i kontroli pirotechnicznej, pokonali bez uprawnienia urządzenia systemu kontroli dostępu (tzw. tripody), wdzierając się do strefy ochronnej budynku wyposażonej w szczególne środki bezpieczeństwa, służące ochronie informacji przed ich nieuprawnionym ujawnieniem lub utratą. Pomimo żądań funkcjonariuszy Służby Więziennej, odpowiedzialnych za zapewnienie porządku i bezpieczeństwa w tej strefie, nie opuścili jej" - wskazano w komunikacie.

W sprawie zarzuty usłyszało już łącznie sześć osób. 16 listopada PK informowała o zarzutach naruszenia miru domowego wobec pracowników TV Republika Miłosza Kłeczka, Michała Rachonia i Janusza Życzkowskiego. Wcześniej ten sam zarzut usłyszał również Jarosław Olechowski.

Zgodnie z art. 193 par. 1 Kodeksu karnego, "kto wdziera się do cudzego domu, mieszkania, lokalu, pomieszczenia albo ogrodzonego terenu albo wbrew żądaniu osoby uprawnionej miejsca takiego nie opuszcza, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku". "Przepisy o naruszeniu miru domowego chronią również budynki instytucji publicznych o ograniczonym dostępie, a każdy, kto lekceważy zasady bezpieczeństwa państwa, odpowie za to przed sądem".

Przesłuchanie Tomasza Sakiewicza w sprawie Zbigniewa Ziobry

Szef Telewizji Republika Tomasz Sakiewicz został 20 maja br. wezwany do prokuratury w charakterze świadka w wątku śledztwa w sprawie Funduszu Sprawiedliwości związanym z "utrudnianiem postępowania w celu umożliwienia podejrzanemu uniknięcia odpowiedzialności karnej, w tym przede wszystkim poprzez pomoc w ucieczce".

Chodziło o sprawę opuszczenia Europy przez podejrzanego w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości byłego szefa MS Zbigniewa Ziobrę. Jeszcze 10 maja Ziobro potwierdził, że jest w USA; wcześniej przez kilka miesięcy przebywał na Węgrzech, gdzie za rządów premiera Viktora Orbana otrzymał ochronę międzynarodową.

Jak wówczas przekazywała PK, Ziobro opuścił Europę 9 maja - wyleciał z Mediolanu do Nowego Jorku. - Posłużył się wizą, tutaj cytuję: "członka zagranicznych mediów" - mówił rzecznik PK Przemysław Nowak. Zapytany, co należy rozumieć poprzez "zagraniczne media", rzecznik PK powiedział, że należy to zrozumieć, iż chodzi o "członka zagranicznych mediów" z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych. Pojawiały się informacje, że Ziobro będzie komentatorem politycznym TV Republika.