Raport pierwszego z zespołów ma dotyczyć rozwoju i zwalczania "przestępczości związanej z procesem nienależnego wyłudzania podatku VAT oraz innych oszukańczych uszczupleń podatkowych". "Zespół ma za zadanie przeanalizowanie wszystkich postępowań dotyczących wyłudzenia podatku VAT oraz innych oszukańczych uszczupleń, które były prowadzone od marca 2016 roku do 31 grudnia 2023 roku" - przekazał rzecznik PK.

Zespół ds. zwalczania przestępczości przeciw środowisku

Prokurator Barski "pozostaje w stanie spoczynku"

W styczniu minister Bodnar w czasie spotkania z prokuratorem Dariuszem Barskim wręczył mu dokument stwierdzający, że przywrócenie go do służby czynnej 16 lutego 2022 r. przez poprzedniego prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobrę "zostało dokonane z naruszeniem obowiązujących przepisów i nie wywołało skutków prawnych".

"W efekcie od dnia przekazania powyższego stanowiska Prokuratora Generalnego, a więc od 12 stycznia 2024 r., Dariusz Barski pozostaje w stanie spoczynku, co powoduje niemożność sprawowania przez niego funkcji Prokuratora Krajowego" - uznało Ministerstwo Sprawiedliwości.

Prok. Ostrowski mówił wtedy w mediach, że to, co się dzieje obecnie w prokuraturze, "to jest jedno wielkie bezprawie". 27 marca br. prokuratorzy Ostrowski i Hernand wzięli udział w wiecu wyrażającym poparcie dla odwołanego prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie Piotra Schaba.