Mówiła o "szykanowaniu niezależnych prokuratorów". Prokuratura Krajowa żąda przeprosin i 250 tysięcy

W styczniu tego roku kilkoro prokuratorów z krytycznego wobec władzy stowarzyszenia Lex Super Omnia zostało przeniesionych do pracy w innych jednostkach, oddalonych nawet o kilkaset kilometrów od ich miejsca zamieszkania. Decyzję w tej sprawie podjął prokurator krajowy Bogdan Święczkowski, nie przysługiwało od niej odwołanie.

Jedną z tych osób była Katarzyna Kwiatkowska, która została delegowana z Warszawy do Golubia-Dobrzynia w województwie kujawsko-pomorskim, około 180 kilometrów od stolicy.

Zdecydowała się na pozwanie prokuratury do sądu pracy. Domaga się 76 tysięcy złotych odszkodowania za dyskryminację w pracy i wstrzymania decyzji o delegacji.

Kwiatkowska: prokurator krajowy nadużywa kompetencji do szykanowania niezależnych prokuratorów

Powiedziała między innymi, że delegowanie prokuratorów do odległych jednostek to "retorsja i szykana", o której zdecydowały osoby, które "powinny stać na straży prawa, a to prawo otwarcie łamią".