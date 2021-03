Ponad 60 sędziów Sądu Najwyższego oskarża prokuraturę o "instrumentalne wykorzystywanie prawa"

Prokuratura zawnioskowała we wtorek o uchylenie immunitetu trzem sędziom Sądu Najwyższego. Ponad 60 jego sędziów podpisało się pod oświadczeniem, w którym skrytykowali działania Prokuratury Krajowej. "To próba wywołania efektu mrożącego i instrumentalne wykorzystywanie prawa - ocenili.

Prokuratura Krajowa poinformowała we wtorek, że wystąpiła o uchylenie immunitetów trzem sędziom Sądu Najwyższego, którzy "doprowadzili do bezprawnego pobytu dwóch osób w zakładach karnych".

Oświadczenie

W środę ponad 60 sędziów SN wydało oświadczenie, w którym skrytykowało działanie prokuratury. Pod dokumentem podpisali się między innymi trzej prezesi tak zwanych "starych Izb": Izby Karnej, Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych i Izby Cywilnej.

Napisali w oświadczeniu, że "rzekome przestępstwa sędziów nie znajdują niebudzącego wątpliwości oparcia w przedstawionych dowodach, a wnioski o uchylenie immunitetu kierowane są w odniesieniu do sędziów, którzy publicznie wyrażają negatywne opinie co do stanu praworządności w kraju".

Dodatkowo ponad 60 sędziów sprzeciwia się temu, by "oceny zasadności wniosków dokonywała Izba Dyscyplinarna SN". Stwierdzili, że to "organ, którego niezależność i bezstronność zostały skutecznie podważone w orzeczeniach TSUE, SN i sądów powszechnych. Izba Dyscyplinarna powinna powstrzymać się od orzekania we wszelkich sprawach do czasu wydania ostatecznego orzeczenia przez TSUE".

"Próba wywołania efektu mrożącego"

"Kierowanie wniosków o uchylenie immunitetu stanowi przykład instrumentalnego wykorzystywania prawa do zdyskredytowania w opinii publicznej sędziów krytycznie nastawionych do zmian w systemie wymiaru sprawiedliwości".

Zdaniem sędziów to "próbą wywołania efektu mrożącego w odniesieniu do innych sędziów, to jest zniechęcanie ich do wydawania orzeczeń, które mogą być krytycznie odbierane przez władze i do występowania w obronie praworządności".

Autor:ads/kab

Źródło: tvn24.pl