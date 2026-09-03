Polska Karol Nawrocki: odpowiem prokuratorom na zadane pytania Oprac. Justyna Sochacka |

Sprawa niedopuszczenia sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Nawrocki: poddam się przesłuchaniu Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Albert Zawada

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Rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak poinformowała w czwartek, że prokuratura zwróciła się do prezydenta Karola Nawrockiego w sprawie przesłuchania go w charakterze świadka w śledztwie dotyczącym niedopuszczenia sędziów Trybunału Konstytucyjnego do orzekania.

Do tej kwestii prezydent odniósł się w rozmowie z dziennikarzami. Powiedział, że "zaproszę panią prokurator, czy pana prokuratora (...) i usłyszy ode mnie, że wszystkie decyzje podejmuję osobiście". - Więc dojdzie z całą pewnością do takiego przesłuchania. Możecie być państwo spokojni, już dzisiaj zapraszam śledczych - dodał.

Karol Nawrocki Źródło zdjęcia: PAP/Albert Zawada

- Natomiast uznaję, że jest to obciążające dla obecnej władzy, bo tych postępowań prokuratorskich wobec mojej osoby, czy próba przesłuchania mnie jako świadka jest naprawdę dużo. To nie jest poważne dla państwa polskiego, ale oczywiście, poddam się przesłuchaniu - mówił Nawrocki.

Pytany o termin i miejsce, powiedział, że tego jeszcze nie wie. Zadeklarował, że "odpowie prokuratorom na zadane pytania".

Karol Nawrocki Źródło zdjęcia: PAP/Albert Zawada

Śledztwo w sprawie niedopuszczenia sędziów Trybunału Konstytucyjnego

Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek przekazał w czwartek, że w śledztwie prokuratura "przesłuchała już ponad 40 świadków i zabezpieczyła kluczowe dokumenty". Dodał, że "kolejnym, niezbędnym krokiem" jest przesłuchanie prezydenta. Żurek przekazał, że prokurator zwrócił się do Karola Nawrockiego o wskazanie dogodnego terminu i miejsca.

W komunikacie prokuratury przypomniano, że śledztwo zostało wszczęte 21 kwietnia tego roku po zawiadomieniu ze strony dwóch sędziów TK. Dotyczy ono ułatwienia prezydentowi nieodebrania ślubowania od czworga sędziów Trybunału Konstytucyjnego i niedopuszczenia ich do orzekania w TK.

Śledztwo prowadzone jest też w sprawie niedopełnienia obowiązków przez osoby zatrudnione w TK i wykonujące tam obowiązki na szkodę interesu prywatnego sędziów i interesu publicznego oraz naruszania praw pracowniczych.

Nawrocki o kandydaturze Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego

Nawrocki komentował też kandydaturę Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Ocenił, że "ostatnie, czego potrzebują Polacy" - niezależnie od poglądów politycznych - to politycy w TK. - Myślę, że ostatnią rzeczą, której potrzebuje dzisiaj Trybunał Konstytucyjny, to jest kolejny polityk w Trybunale. Szczególnie polityk, który jest bardzo bliskim współpracownikiem pana premiera Donalda Tuska - ocenił.

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Według Nawrockiego decyzją KO o zgłoszeniu Berka na kandydata do TK może być głęboko zawiedziony między innymi elektorat tej partii. - Wiele ludzi protestowało przeciw temu, aby politycy byli w Trybunale Konstytucyjnym, a dzisiaj już pan premier tego zupełnie nie ukrywa. (...) Trybunał Konstytucyjny staje się kolejnym łupem partii politycznych - powiedział.

- Nie chcę powiedzieć, że nie powołam pana ministra Berka, natomiast są wątpliwości, które obiektywnie, niezależnie, mam nadzieję, że wszyscy widzą - podsumował Nawrocki, wypowiadając się o "powołaniu" sędziego do TK. Jednak - zgodnie z konstytucją - sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybiera Sejm, a nie prezydent.