Polska Prokuratura chce przesłuchać Karola Nawrockiego w sprawie niedopuszczenia sędziów Trybunału Konstytucyjnego Oprac. Kuba Koprzywa |

Prokuratura chce przesłuchania Karola Nawrockiego w sprawie Trybunału Konstytucyjnego Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Leszek Szymański/PAP

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O planowanym przesłuchaniu poinformowała w komunikacie prokuratura. Wpis w tej sprawie opublikował też minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek. Przypomniał, że w tym śledztwie prokuratura "przesłuchała już ponad 40 świadków i zabezpieczyła kluczowe dokumenty". Dodał, że "kolejnym, niezbędnym krokiem" jest przesłuchanie prezydenta.

Żurek przekazał, że prokurator zwrócił się do Karola Nawrockiego o wskazanie dogodnego terminu i miejsca. "Sprawa musi zostać wyjaśniona do spodu - bez uników i bez politycznych immunitetów od prawdy" - ocenił.

W śledztwie dotyczącym niedopuszczenia do orzekania legalnie wybranych sędziów TK prokuratura przesłuchała już ponad 40 świadków i zabezpieczyła kluczowe dokumenty. Kolejnym, niezbędnym krokiem jest przesłuchanie Prezydenta RP.



Prokurator zwrócił się do Karola Nawrockiego o… — Waldemar Żurek (@w_zurek) September 3, 2026 Rozwiń

Prokuratura chce przesłuchać Karola Nawrockiego w sprawie TK

Podobnie stanowi komunikat prokuratury. Czytamy w nim, że po dokonaniu oceny materiału dowodowego "prokurator uznał za konieczne przeprowadzenie kolejnej czynności dowodowej" w postaci przesłuchania prezydenta w charakterze świadka.

"Przeprowadzenie tej czynności jest niezbędne dla pełnego ustalenia okoliczności faktycznych sprawy oraz dokonania prawidłowej oceny prawnokarnej zdarzeń objętych postępowaniem" - wyjaśniono.

W komunikacie prokuratury przypomniano, że śledztwo zostało wszczęte 21 kwietnia tego roku po zawiadomieniu ze strony dwóch sędziów TK. Dotyczy ono ułatwienia prezydentowi nieodebrania ślubowania od czworga sędziów Trybunału Konstytucyjnego i niedopuszczenia ich do orzekania w TK.

Śledztwo prowadzone jest też w sprawie niedopełnienia obowiązków przez osoby zatrudnione w TK i wykonujące obowiązki w Trybunale Konstytucyjnym na szkodę interesu prywatnego sędziów i interesu publicznego oraz naruszania praw pracowniczych.

Spór o sędziów Trybunału Konstytucyjnego

Sejm wybrał w tym roku siedmioro sędziów TK. Magdalena Bentkowska i Dariusz Szostek - wybrani w marcu - złożyli w kwietniu ślubowanie w Pałacu Prezydenckim. W czerwcu Sejm wybrał Sławomira Patyrę, który również został zaproszony do Pałacu.

Prezydent nie zaprosił do złożenia ślubowania czworga wybranych w marcu sędziów. Wobec tego 9 kwietnia ślubowali oni w Sejmie. Prezes TK Bogdan Świeczkowski nie dopuszcza tych sędziów do orzekania.