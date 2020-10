Bodnar: wszystkie okoliczności wskazują, że sędziowie mogą być szykanowani z powodów politycznych

Sędziowie Igor Tuleya i Beata Morawiec mogą być szykanowani - powiedział w TVN24 Adam Bodnar, rzecznik praw obywatelskich. Przypomniał, że sprawą uchylenia immunitetu tym sędziom zajmuje się Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego, "co do której działalności istnieje mnóstwo wątpliwości".

- Wszystkie okoliczności na to wskazują, że zarówno sędzia Tuleya jak i sędzia Morawiec to osoby, które mogą być szykanowane z powodów politycznych - powiedział RPO.

Dodał, że obecnie "ich sprawami (o uchylenie immunitetu - red.) zajmuje się Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego, co do której działalności istnieje mnóstwo wątpliwości prawnych, potwierdzonych chociażby postanowieniem tymczasowym TSUE". - To postanowienie zostało właściwie zignorowane przez polskie władze - zauważył Bodnar.