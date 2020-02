"To tak, jakby policjantowi postawić zarzut za złapanie przestępcy"

To jest klasyczny proces polityczny. Obawiam się, że takich procesów będziemy mieli wiele - powiedział w "Faktach po Faktach" prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" Krystian Markiewicz. Komentował w ten sposób wniosek prokuratury o uchylenie immunitetu sędziemu Igorowi Tulei. Zdaniem adwokata Łukasza Chojniaka to taka sytuacja, "jakby policjantowi postawić zarzut za złapanie przestępcy".

"To jest klasyczny proces polityczny"

Sytuację sędziego Tulei komentowali w piątek goście "Faktów po Faktach" w TVN24. - To do sędziego należy kompetencja, czy mamy do czynienia z jawnością, czy nie. Pan sędzia podjął taką decyzję, która powinna być podjęta z uwagi na interes publiczny - powiedział prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" Krystian Markiewicz.