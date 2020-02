Prokuratura chce informacji o sędzim Juszczyszynie. Rzecznik rządu: nie widzę w tym nic złego

Prokuratorzy podejmują swoje działania również samodzielnie. Nie wiem, czy tutaj była jakakolwiek dyspozycja pana ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry - powiedział rzecznik rządu Piotr Mueller. Odniósł się do prowadzonego przez Prokuraturę Krajową postępowania w sprawie sędziów olsztyńskiego sądu rejonowego. Śledczy chcą między innymi informacji o okresie delegacji sędziego Pawła Juszczyszyna do tamtejszego sądu okręgowego i jego podróży do Warszawy. - Nie widzę nic złego w tym, że jakieś działania prokuratury są podejmowane - powiedział Mueller. Dodał jednak, że nie zna szczegółów sprawy.

Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej prowadzi postępowania sprawdzające związane z ewentualnym przekroczeniem uprawnień przez sędziów Sądu Rejonowego w Olsztynie. To właśnie w tym sądzie orzeka na stałe sędzia Paweł Juszczyszyn, który w ramach jednej z rozpatrywanych spraw w czasie swojej delegacji w Sądzie Okręgowym w Olsztynie, zwrócił się w listopadzie do Kancelarii Sejmu o dostęp do list poparcia do nowej Krajowej Rady Sądownictwa.

Śledczy chcą między innymi informacji o okresie jego delegacji do tamtejszego sądu okręgowego i podróży do Warszawy, w związku z rozpatrywaną w nim sprawą i nakazem przedstawienia list poparcia do nowej KRS.

"Prokuratorzy podejmują swoje działania również samodzielnie"

Rzecznik rzadu Piotr Mueller był pytany w czwartek w Sejmie o fakt, że kierujący prokuraturą Zbigniew Ziobro jest także ministrem sprawiedliwości, którego Juszczyszyn wezwał do przesłania sądowi "oryginałów lub urzędowo poświadczonych odpisów dokumentów w postaci korespondencji pomiędzy marszałkiem Sejmu RP i ministrem sprawiedliwości w sprawie potwierdzenia statusu sędziego osób, które poparły kandydatów na członków KRS". Chodzi o tych członków nowej KRS, którzy są sędziami.

- Prokuratorzy podejmują swoje działania również samodzielnie. Nie wiem, czy tutaj była jakakolwiek dyspozycja pana ministra w tym zakresie, czy nie - komentował Mueller.

- To, że ktoś jest szefem jakiejś instytucji, a podległe mu wielopoziomowe struktury podejmują jakieś działania, nie zawsze oznacza, że bezpośrednio minister sprawiedliwości podejmuje działania. Chociaż oczywiście na koniec jest możliwy jego nadzór, gdyby działo się coś nieprawidłowego - dodał.

Rzecznik mówił, że "w tej chwili nie widzi nic złego w tym, że jakieś działania prokuratury są podejmowane". - Nie znam szczegółów tej sprawy, dlatego ciężko mi się wypowiadać - zaznaczył.

Pytany, czy jego zdaniem prokuratura powinna badać czynności orzecznicze sędziego, ocenił, że "prokuratura jest od tego, aby podejmować działania, w celu wyjaśnienia, czy nastąpiły czyny, które są niezgodne z prawem, które są karane zazwyczaj kodeksem karnym lub innego rodzaju przepisami, również o charakterze karnym".

Mueller dodał, że wobec każdego działania, "które jest niezgodne z prawem, prokuratura ma obowiązek podjąć właściwe czynności".

Dopytywany, co mogłoby być niezgodnego z prawem w czynnościach orzeczniczych sędziego, odparł: - Nic mi nie wiadomo na ten temat, żeby prokuratura badała w tej chwili działania w czynnościach orzeczniczych.

Rzecznik rządu ocenił, że "wyjazd do Warszawy jest czynnością o charakterze technicznym".

Chciał list poparcia do nowej KRS. Został zawieszony

O sędzim Pawle Juszczyszynie głośno zrobiło się w listopadzie zeszłego roku. Rozpatrując apelację w sprawie cywilnej jako sędzia sądu rejonowego delegowany do Sądu Okręgowego w Olsztynie, uznał za konieczne rozstrzygnięcie, czy sędzia nominowany przez nową, mianowaną przez polityków KRS był uprawniony do orzekania w pierwszej instancji. W wydanym postanowieniu nakazał Kancelarii Sejmu przedstawienie między innymi list poparcia kandydatów do nowej Krajowej Rady Sądownictwa.

Właśnie za tę decyzję spotkały go konsekwencje, w tym odwołanie z delegacji, zawieszenie w orzekaniu na miesiąc i obniżenie wynagrodzenia o 40 procent.

Źródło: TVN24