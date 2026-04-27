Polska

Dlaczego prokuratorzy zostali odsunięci od śledztw? "Odpowiedzialność bierze naczelnik"

Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Katowicach
Adamiak o odsunięciu prokuratorów: takie decyzje nie znajdują uzasadnienia
Naczelnik Śląskiego Wydziału Zamiejscowego pionu przestępczości zorganizowanej bierze odpowiedzialność za decyzję o odsunięciu prokuratorów od śledztw - powiedziała rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak. Odpowiadała też na pytanie, czym była podyktowana ta decyzja.

Prokurator Anna Adamiak pytana była o ustalenia reporterów "Superwizjera" i tvn24.pl Macieja Dudy i Roberta Zielińskiego. Według ich informacji, potwierdzonych przez ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka, sześcioro prokuratorów, referentów śledztw między innymi w sprawach zaginięcia Sylwestra Suszka oraz RARS, zostało w piątek odsuniętych od śledztw.

Adamiak: to decyzja, którą podpisał prokurator generalny

Reporter TVN24 Jan Piotrowski pytał, czy odsunięcie prokuratorów było osobistą decyzją prokuratora generalnego Waldemara Żurka. - To była decyzja, którą podpisał prokurator generalny Waldemar Żurek, natomiast decyzja ta była zainicjowana przez naczelnika Śląskiego Wydziału Zamiejscowego tak zwanego pionu przestępczości zorganizowanej w strukturze Prokuratury Krajowej - wyjaśniła Adamiak. Jak powiedziała, to naczelnik śląskiego wydziału Marek Wełna "wystąpił z wnioskiem o odwołanie delegacji" sześciorga prokuratorów.

- Należy domniemywać i zakładać, że naczelnik wydziału (...) obejrzał sprawy, niewątpliwie nawiązał kontakt z prokuratorami wykonującym tam obowiązki i doszedł do wniosku, że chciałby inaczej ukształtować sytuację kadrową w swoim wydziale, którym kieruje i za którego pracę bierze odpowiedzialność - tłumaczyła.

Adamiak przekazała, że "zgodnie z przepisami prawa prokurator generalny może podjąć taką decyzję o odwołaniu z delegacji prokuratora" i w tym przypadku wyraził na to zgodę.

Adamiak zaznaczyła, że "to jest odwołanie z delegacji". - Delegacja jest w ogóle takim stanem tymczasowym wykonywania przez prokuratorów obowiązków służbowych w innych jednostkach prokuratury, w ramach całej struktury - mówiła. - Prokuratorzy, którzy taką decyzję otrzymali, będą mieli możliwość powrotu do swoich tak zwanych jednostek macierzystych - dodała.

Prokurator podkreśliła, że "to nie są decyzje, które wywołują skutki natychmiastowe". - Jest okres wypowiedzenia, okres trzech miesięcy - powiedziała. Wyjaśniła, że okres wypowiedzenia "stwarza możliwość, aby w tym czasie nowi prokuratorzy, którzy zostaną wyznaczeni do prowadzenia tych postępowań, mogli się wdrożyć".

- Naczelnik Śląskiego Wydziału Zamiejscowego pionu PZ bierze odpowiedzialność za tę decyzję i niewątpliwie ma na uwadze, że to jest najważniejsze, że nie wpłynie to na te postępowania w sposób negatywny i że te decyzje o delegacjach nie będą powodowały szkody dla jakości i tempa prowadzonych postępowań - oceniła.

Ze sprawą giełdy kryptowalut Zondacrypto, którą prowadzi Prokuratura Regionalna w Katowicach, powiązana jest sprawa Sylwestra Suszka. Suszek, który zaginął w 2022 roku, to założyciel giełdy BitBay, poprzedniczki Zondacrypto. Śledztwo w jego sprawie krytycznie ocenił w "Faktach po Faktach" w TVN24 minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. - Chyba każdy się zorientuje, że to śledztwo należało prowadzić w tych dniach, kiedy pan Suszek zniknął w 2022 roku. Najwyraźniej tego śledztwa nie prowadzono w poważny sposób - powiedział. Podkreślił, że w śledztwie Zondacrypto "sprawa wyjaśnienia zniknięcia Suszka jest dość fundamentalna, dość kluczowa".

Z kolei śledztwo w sprawie nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych dotyczy między innymi przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez pracowników RARS podczas organizowania i realizowania zakupu towarów, a tym samym działania na szkodę interesu publicznego między 2021 a 2023 rokiem w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Wszczęto je w grudniu 2023 roku. Były szef RARS Michał Kuczmierowski usłyszał w sierpniu 2024 roku zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Wyjechał za granicę. Decyzję w sprawie jego ekstradycji do Polski ma wydać sąd w Londynie.

