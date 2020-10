Prokuratorskie śledztwa trwają coraz dłużej. "Cel polityczny jest dominujący względem przepisów prawa"

Prokuratorskie śledztwa trwają coraz dłużej

Prokuratorzy zwracają też uwagę na inne niebezpieczne dane. Z roku na rok w Polsce rośnie liczba wniosków o tymczasowe aresztowanie. A ono nie powinno być stosowane zamiennie z więzieniem. Areszt dotyczy ludzi formalnie niewinnych. - Nie stoją za tym żadne racjonalne przesłanki. Liczba przestępstw spada, jest popełnianych coraz mniej poważnych przestępstw, natomiast coraz więcej osób jest pozbawianych wolności i trafia do aresztów – mówi dr Dominik Zając z Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

- Jest to niewątpliwie spowodowane naciskiem upolitycznionej prokuratury i ministra sprawiedliwości, czynnego polityka, który jest jednocześnie prokuratorem generalnym, na to by właśnie taką taktykę przyjmować – mówi dr Piotr Kładoczny z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.