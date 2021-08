Sąd uniewinnił prokuratora, któremu kwestionowana Izba Dyscyplinarna uchyliła immunitet. "Gorzka satysfakcja"

- Odczuwam satysfakcję z wyroku, ale to jest gorzka satysfakcja. Jako wieloletni prawnik oceniam, że z takim materiałem dowodowym, jaki w tej sprawie był zebrany, ta sprawa nie powinna się znaleźć przed obliczem sądu. Znalazła się z różnych przyczyn, jako że wyrok jest nieprawomocny, nie będę w tym momencie na gorąco go komentował - powiedział po ogłoszeniu wyroku prokurator Waldemar P.

Adwokat o wyroku w sprawie prokuratora Waldemara P.

- Drugie pytanie, które w tej sprawie jest, to jak to się stało, że w tej sprawie z takim uporem pan Waldemar jest ścigany przez wydział wewnętrzny Prokuratury Krajowej - dodał obrońca.

Przypominał, że "kiedy prokuratura wystąpiła z wnioskiem o uchylenie immunitetu, to sąd dyscyplinarny przy prokuratorze generalnym odmówił". - Oczywiście Prokuratura Krajowa złożyła zażalenie i to zażalenie trafiło do Izby Dyscyplinarnej, gdzie dwóch sędziów - a wcześniej prokuratorów związanych z ministrem sprawiedliwości - uznało, że należy wyrazić zgodę na ściganie. Orzeczenie zapadło głosami 2 do 1, przeciwko był ławnik - mówił Tiutiunik. Dodał, mówiąc o Izbie Dyscyplinarnej SN, że "zgodę na ściganie prokuratora wyraził organ, który nie jest do tego uprawniony, nie jest sądem". - To jednak powoduje, że od grudnia 2019 roku pan prokurator nie pracuje. A jest doświadczonym prokuratorem z 30-letnim stażem - zaznaczył obrońca.