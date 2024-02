czytaj dalej

Piosenkarka Cat Janice nie żyje. Zmarła w środę, w wieku 31 lat, po dwóch latach walki z nowotworem. O odejściu artystki poinformowała w mediach społecznościowych jej rodzina. Amerykanka zasłynęła piosenką "Dance You Outta My Head", do której prawa przepisała na swojego 7-letniego syna, by zapewnić mu środki na przyszłe życie.