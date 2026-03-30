Ziobro pozwany. "Zobaczymy, kto ma rację"

Żurek: Ziobro ma prawo się bronić, ale nie powinien obrzucać błotem innych Źródło: Kropka nad i TVN24

Prokurator krajowy Dariusz Korneluk o złożonym do sądu akcie oskarżenia poinformował w poniedziałek. - Postanowiłem skierować prywatny akt oskarżenia przeciwko panu Ziobrze, który mnie zniesławił, znieważył - mnie bezpośrednio, ale pośrednio wielu prokuratorów - powiedział Korneluk w TVP Info.

Jak wskazał, chodzi o wypowiedzi m.in. z grudnia ubiegłego roku, gdy Ziobro, występując zdalnie na konferencji prasowej PiS, mówił, że premier Donald Tusk zdecydował powołać "na miejsce legalnego Prokuratora Krajowego swojego partyjnego działacza tak naprawdę, bo tak można sprowadzić rolę pana Korneluka”.

Według Ziobry zadaniem Korneluka było "ukierunkować postępowania z jednej strony na umarzanie realnych złodziejstw, korupcji, których było mnóstwo w otoczeniu Donalda Tuska, ale z drugiej strony na inicjowaniu postępowań, często niemających żadnych podstaw w prawie i faktach wymierzonych w przeciwników opozycji".

Korneluk kieruje pozew o zniesławienie. Ziobro komentuje

Korneluk w poniedziałek ocenił, że Ziobro powinien ponieść za te słowa odpowiedzialność karną, gdyż noszą - w ocenie prokuratora - znamiona przestępstw z artykułów 212 i 216 Kodeksu karnego, dotyczących zniesławienia i znieważenia. Prokurator stwierdził, że gdy usłyszał wypowiedź Ziobry w grudniu ubiegłego roku, "nie miał wątpliwości" co do zasadności oskarżenia.

Do sprawy odniósł się przebywający obecnie za granicą Ziobro. "Nazywanie prokuratora Korneluka 'partyjnym działaczem' to nadmierna kurtuazja. W rzeczywistości jest on bowiem pełnoprawnym członkiem zorganizowanej grupy przestępczej, która nielegalnie przejęła kontrolę nad Prokuraturą Krajową" - napisał w serwisie X były szef MS.

"Choć formalnie nie należy on do PO, w praktyce jest jednym z jej najbardziej gorliwych i użytecznych działaczy - nadzoruje i koordynuje przestępcze działania realizowane na życzenie oficjalnych władz tej formacji czyniąc to dla jej politycznego interesu" - dodał Ziobro we wpisie.

Prokurator Krajowy: zobaczymy, kto ma rację

Korneluk pytany o te wypowiedzi Ziobry wyraził nadzieję, że "poza deklaracjami werbalnymi minister przejdzie do czynów i stanie ze mną twarzą w twarz przed polskim sądem". - Zobaczymy, kto ma rację - stwierdził.

Korneluk przekazał również, że jego pełnomocnik złożył do Sejmu wniosek o uchylenie Ziobrze immunitetu. Według mediów Korneluk chce, by Ziobro przeprosił go za swoje słowa i wpłacił 30 tys. zł na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Prokurator wnosi również o wymierzenie mu kary roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na trzy lata.

Według Prokuratora Krajowego, w sprawie chodzi "nie tylko o dobre imię Dariusza Korneluka, ale szeregu innych prokuratorów, których Zbigniew Ziobro często obraża, często w sposób karygodny". - Za te słowa Ziobro powinien ponieść odpowiedzialność - powtórzył Korneluk.

Zarzuty dla Zbigniewa Ziobry

Zbigniew Ziobro jest podejrzewany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura, zarzuca mu, że kierował zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywał swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym.

Były minister sprawiedliwości miał popełnić 26 przestępstw, między innymi wydawać swoim podwładnym polecenia łamania prawa, by zapewnić wybranym podmiotom dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, ingerować w przygotowanie ofert konkursowych i dopuszczać do przyznawania środków nieuprawnionym podmiotom.

Obecnie Ziobro - według jego obrońców - jest objęty ochroną międzynarodową przez władze Węgier, które uznały, że grożą mu prześladowania polityczne.

