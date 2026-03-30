Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Ziobro oskarżony. "Zobaczymy, kto ma rację"

|
Żurek: Ziobro ma prawo się bronić, ale nie powinien obrzucać błotem innych
Źródło: Kropka nad i TVN24
Prokurator krajowy Dariusz Korneluk skierował prywatny akt oskarżenia przeciwko Zbigniewowi Ziobrze. Jego zdaniem były minister sprawiedliwości zniesławił i znieważył go, nazywając "partyjnym działaczem". Poseł PiS już to skomentował.

Prokurator krajowy Dariusz Korneluk o złożonym do sądu akcie oskarżenia poinformował w poniedziałek. - Postanowiłem skierować prywatny akt oskarżenia przeciwko panu Ziobrze, który mnie zniesławił, znieważył - mnie bezpośrednio, ale pośrednio wielu prokuratorów - powiedział Korneluk w TVP Info.

Jak wskazał, chodzi o wypowiedzi m.in. z grudnia ubiegłego roku, gdy Ziobro, występując zdalnie na konferencji prasowej PiS, mówił, że premier Donald Tusk zdecydował powołać "na miejsce legalnego Prokuratora Krajowego swojego partyjnego działacza tak naprawdę, bo tak można sprowadzić rolę pana Korneluka”.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Według Ziobry zadaniem Korneluka było "ukierunkować postępowania z jednej strony na umarzanie realnych złodziejstw, korupcji, których było mnóstwo w otoczeniu Donalda Tuska, ale z drugiej strony na inicjowaniu postępowań, często niemających żadnych podstaw w prawie i faktach wymierzonych w przeciwników opozycji".

Korneluk oskarża. Ziobro komentuje

Korneluk w poniedziałek ocenił, że Ziobro powinien ponieść za te słowa odpowiedzialność karną, gdyż noszą - w ocenie prokuratora - znamiona przestępstw z artykułów 212 i 216 Kodeksu karnego, dotyczących zniesławienia i znieważenia. Prokurator stwierdził, że gdy usłyszał wypowiedź Ziobry w grudniu ubiegłego roku, "nie miał wątpliwości" co do zasadności oskarżenia.

Źródło: Piotr Nowak/PAP

Do sprawy odniósł się przebywający obecnie za granicą Ziobro. "Nazywanie prokuratora Korneluka 'partyjnym działaczem' to nadmierna kurtuazja. W rzeczywistości jest on bowiem pełnoprawnym członkiem zorganizowanej grupy przestępczej, która nielegalnie przejęła kontrolę nad Prokuraturą Krajową" - napisał w serwisie X były szef MS.

"Choć formalnie nie należy on do PO, w praktyce jest jednym z jej najbardziej gorliwych i użytecznych działaczy - nadzoruje i koordynuje przestępcze działania realizowane na życzenie oficjalnych władz tej formacji czyniąc to dla jej politycznego interesu" - dodał Ziobro we wpisie.

Prokurator Krajowy: zobaczymy, kto ma rację

Korneluk pytany o te wypowiedzi Ziobry wyraził nadzieję, że "poza deklaracjami werbalnymi minister przejdzie do czynów i stanie ze mną twarzą w twarz przed polskim sądem". - Zobaczymy, kto ma rację - stwierdził.

Korneluk przekazał również, że jego pełnomocnik złożył do Sejmu wniosek o uchylenie Ziobrze immunitetu. Według mediów Korneluk chce, by Ziobro przeprosił go za swoje słowa i wpłacił 30 tys. zł na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Prokurator wnosi również o wymierzenie mu kary roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na trzy lata.

Według Prokuratora Krajowego, w sprawie chodzi "nie tylko o dobre imię Dariusza Korneluka, ale szeregu innych prokuratorów, których Zbigniew Ziobro często obraża, często w sposób karygodny". - Za te słowa Ziobro powinien ponieść odpowiedzialność - powtórzył Korneluk.

Zarzuty dla Zbigniewa Ziobry

Zbigniew Ziobro jest podejrzewany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura, zarzuca mu, że kierował zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywał swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Dariusz Kubik

Były minister sprawiedliwości miał popełnić 26 przestępstw, między innymi wydawać swoim podwładnym polecenia łamania prawa, by zapewnić wybranym podmiotom dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, ingerować w przygotowanie ofert konkursowych i dopuszczać do przyznawania środków nieuprawnionym podmiotom.

Obecnie Ziobro - według jego obrońców - jest objęty ochroną międzynarodową przez władze Węgier, które uznały, że grożą mu prześladowania polityczne.

pc

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Piotr Nowak/PAP

Udostępnij:
Tagi:
Dariusz KornelukZbigniew ZiobroSprawy sądowe w PolsceProkuratura Krajowa
Mikołaj Stępień
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Misja Artemis II przyciąga uwagę mediów z całego świata
Ruszyło odliczanie. Czy pogoda może przeszkodzić w locie na Księżyc
METEO
Trwa budowa sali balowej przy Białym Domu
"Wojsko dokonuje pewnych ulepszeń". Plany budowy w Białym Domu owiane tajemnicą
Świat
Spłonęła piekarnia, zarzuty dla 45-latka
Spłonęła piekarnia, policja namierzyła podpalacza
Katowice
Donald Trump
Trump namieszał. Straty "będą astronomiczne"
BIZNES
shutterstock_1430661239
Uwaga MSWiA jak Ordo Iuris. Co dalej z transkrypcją małżeństw?
Patryk Michalski
imageTitle
Drżą przed "kolejną apokalipsą"
EUROSPORT
Joanna Mucha Piasecki
Mucha o Tusku: ma silną pozycję
Polska
Zatrzymanie 50-latka podejrzanego o oszustwo
W reklamówce było 366 tysięcy złotych
WARSZAWA
Jechała za szybko, prowadziło mimo cofniętych uprawnień
Jechała za szybko, wcześniej straciła prawo jazdy za alkohol
WARSZAWA
imageTitle
Kariera mistrzyni zawisła na włosku. "Mogłam zostać sparaliżowana"
EUROSPORT
Mężczyzna włamał się do domu i zaatakował psa (zdjęcie ilustracyjne)
Duży pies nagle zaatakował, chihuahua nie przeżyła. Finał sprawy w sądzie
WARSZAWA
Portfel, paliwa, benzyna, stacja, tankowanie
Będą ograniczenia na stacjach? "Nie wykluczamy decyzji"
BIZNES
Śnieg, zima
Tu może sypać aż do wieczora. IMGW ostrzega
METEO
Humbak Timmy znów płynie
Znów płynie, ale jego los wciąż jest niepewny
METEO
49 min
pc
Mocne słowa o motywacjach Polek. "To nie te kategorie myślenia"
Kultura polityczna
Ceny paliw, stacja benzynowa, tankowanie
Tyle kosztują teraz paliwa
BIZNES
imageTitle
Oni walczą o ostatnie wolne miejsca na mundial
EUROSPORT
Donald Trump
Trump "gotowy zakończyć wojnę". Co wydarzyło się na Bliskim Wschodzie
Świat
imageTitle
W takim składzie Polska ma zagrać ze Szwecją
EUROSPORT
Kardynał Pierbattista Pizzaballa, łacińskiego patriarchę Jerozolimy
"Wyrażono ubolewanie". Watykan interweniował w sprawie incydentu
Świat
15 min
Trybunał Konstytucyjny
"W Trybunale Konstytucyjnym na sto procent nikt nie zostaje". Ani "starzy", ani "nowi"
Marta Gordziewicz
Kneset
Kontrowersyjne prawo w Izraelu. Amerykanie komentują
Świat
Peter Szijjarto
"Wygadał się", "przejęzyczenie". Burza po słowach Szijjarto na wiecu
Świat
stacja paliw, paliwo, tankowanie
Tańsze paliwo, powrót legendy, decydujące starcie
To warto wiedzieć
Popada deszcz
We wtorek przydadzą się parasole, będzie chłodno
METEO
Sejm
Nowy sondaż. Roszady nad progiem
Polska
imageTitle
Czekała na ratunek 82 minuty. Śledztwo po śmierci 18-latki umorzone
EUROSPORT
Donald Trump z Karolem Nawrockim i plakatem przedstawiającym zdjęcie z czasów kampanii prezydenckiej w Polsce
Nawrocki, Kaczyński i inni fani Donalda Trumpa
Jakub Sobieniowski
Celine Dion
Celine Dion wraca na scenę. "Jestem gotowa"
pc
Ostre spięcie o sędziów TK. "Nawet nie byłeś na tej komisji"
KROPKA NAD I

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica