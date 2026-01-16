Logo strona główna
Prokurator krajowy o żonie Ziobry. "Z niemałym zdziwieniem usłyszałem..."

Patrycja Kotecka
Korneluk o żonie Ziobry. "Z niemałym zdziwieniem usłyszałem, że także jest objęta azylem"
Źródło: TVN24
Żona Zbigniewa Ziobry nie ma postawionych żadnych zarzutów - powiedział w "Jeden na jeden" w TVN24 prokurator krajowy Dariusz Korneluk. Dodał, że "z niemałym zdziwieniem usłyszał informację, że także jest objęta azylem" na Węgrzech.

Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro - jak informował jego obrońca mecenas Bartosz Lewandowski - uzyskał ochronę międzynarodową i azyl polityczny na Węgrzech. W rozmowie z TVN24 poseł PiS przekazał, że oficjalnie azyl został mu przyznany 22 grudnia ubiegłego roku.

Polityk informował, że wystąpił też o objęcie ochroną międzynarodową jego żony Patrycji Koteckiej-Ziobro. Uzasadniając, napisał w mediach społecznościowych, że trwa "próba potraktowania mojej żony jako zakładniczki, by zmusić mnie do powrotu do kraju". Nie przekazał jednak wprost, że taką ochronę Kotecka-Ziobro otrzymała.

CZYTAJ: Ziobro o to "wystąpił", partia pisze wprost. "Kotecka-Ziobro otrzymała ochronę"

"Groził mojej żonie ściganiem za jej pracę". Co wiemy o Koteckiej-Ziobro
Dowiedz się więcej:

"Groził mojej żonie ściganiem za jej pracę". Co wiemy o Koteckiej-Ziobro

Do sprawy odniósł się w piątek w "Jeden na jeden" w TVN24 prokurator krajowy Dariusz Korneluk. Zapytany, czy żona Ziobry jest w zainteresowaniu prokuratury, odparł, że "nie ma żadnych postawionych zarzutów".

- Stąd też z niemałym zdziwieniem usłyszałem informację, że także jest objęta azylem, bo nie rozumiem dlaczego - dodał.

Patrycja Kotecka-Ziobro
Patrycja Kotecka-Ziobro
Źródło: Jacek Domiński / Reporter / East News
OGLĄDAJ: Prokurator krajowy: działania obrońców Ziobry mają tylko jedno zadanie
Dariusz Korneluk

Prokurator krajowy: działania obrońców Ziobry mają tylko jedno zadanie

Dariusz Korneluk
Autorka/Autor: js/ads

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Jacek Domiński / Reporter / East News

Dariusz KornelukZbigniew ZiobroProkuraturaWęgry
