Prokurator krajowy o żonie Ziobry. "Z niemałym zdziwieniem usłyszałem..."

Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro - jak informował jego obrońca mecenas Bartosz Lewandowski - uzyskał ochronę międzynarodową i azyl polityczny na Węgrzech. W rozmowie z TVN24 poseł PiS przekazał, że oficjalnie azyl został mu przyznany 22 grudnia ubiegłego roku.

Polityk informował, że wystąpił też o objęcie ochroną międzynarodową jego żony Patrycji Koteckiej-Ziobro. Uzasadniając, napisał w mediach społecznościowych, że trwa "próba potraktowania mojej żony jako zakładniczki, by zmusić mnie do powrotu do kraju". Nie przekazał jednak wprost, że taką ochronę Kotecka-Ziobro otrzymała.

Do sprawy odniósł się w piątek w "Jeden na jeden" w TVN24 prokurator krajowy Dariusz Korneluk. Zapytany, czy żona Ziobry jest w zainteresowaniu prokuratury, odparł, że "nie ma żadnych postawionych zarzutów".

- Stąd też z niemałym zdziwieniem usłyszałem informację, że także jest objęta azylem, bo nie rozumiem dlaczego - dodał.

Patrycja Kotecka-Ziobro Źródło: Jacek Domiński / Reporter / East News

