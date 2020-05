Prokurator krajowy o sprawie dyscyplinarnej sędziego. "Odpowiedział zdawkowo, nie wymienił jego nazwiska"

Prokurator krajowy Bogdan Święczkowski w piśmie do Rzecznika Praw Obywatelskich wskazuje, że podstawą do skierowania wniosku w sprawie uchylenia immunitetu warszawskiego sędziego Igora Tulei był "obszerny, rzetelnie zgromadzony i prawidłowo oceniony materiał dowodowy".

"Wniosek o podjęcie uchwały w przedmiocie zezwolenia na pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności karnej został wysłany do Izby Dyscyplinarnej SN stosownie do obowiązujących uregulowań prawnych. Z tych względów brak jest podstaw do kwestionowania kompetencji Izby Dyscyplinarnej do orzekania w sprawie rozpoznania przedmiotowego wniosku" - dodał.