Szef MSWiA przyznał Bogdanowi Święczkowskiemu ochronę SOP. "Realne zagrożenie zamachem"

Prokurator krajowy Bogdan Święczkowski, decyzją szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego, jest chroniony przez Służbę Ochrony Państwa – ustalił portal tvn24.pl. Według naszych źródeł decyzja jest wynikiem informacji o "realnym zagrożeniu zamachem" na życie Święczkowskiego. MSWiA i SOP odmawiają komentarza. Według byłych oficerów Biura Ochrony Rządu (poprzednika SOP) ochrona prokuratura przez tę służbę to nietypowa sytuacja.

Według naszych informacji ze źródeł zbliżonych do SOP tak było w przypadku Bogdana Święczkowskiego. Decyzję o przyznaniu ochrony powinna poprzedzać tzw. analiza zagrożeń.

"Przypadek Święczkowskiego to ewenement"

Według byłych oficerów Biura Ochrony Rządu (poprzednika SOP) ochrona prokuratura przez tę służbę to nietypowa sytuacja, bo co do zasady powinna się tym zająć policja.