W Polsce rocznie wydawanych jest kilkadziesiąt tysięcy wyroków w sprawach o podział majątku. Jedna okazała się dla ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry tak wyjątkowa, że postanowił do niej wkroczyć. Chodzi o tę dotyczącą podziału majątku sędziego Sądu Okręgowego w Krakowie Waldemara Żurka po rozwodzie z żoną, którą to sprawę Waldemar Żurek prawomocnie wygrał. - Obecna władza przeciwko sędziom niepokornym i odważnym użyje każdej metody – mówi sędzia Piotr Gąciarek ze stowarzyszenia sędziów "Iustitia". - To też jest na swój sposób żenujące, że my rozmawiamy teraz o tym, kiedy sędzia Żurek rozwodził się z małżonką – dodaje adwokat Radosław Baszuk.