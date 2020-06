Ziobro składa skargę na sędziego Żurka. "Przyszedł czas na grzebanie bardzo głęboko w sprawach zakończonych"

Prokurator generalny Zbigniew Ziobro skierował skargę nadzwyczajną do Sądu Najwyższego w sprawie dotyczącej sędziego Waldemara Żurka - wynika z informacji przekazanych Polskiej Agencji Prasowej przez Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej. Ziobro zaskarżył w ten sposób wyrok zobowiązujący byłą żonę sędziego do zapłaty ponad 60 tys. zł na rzecz Żurka.

Sędzia Waldemar Żurek, odnosząc się do tych informacji w rozmowie z PAP, ocenił, że skarga nadzwyczajna Prokuratora Generalnego do Sądu Najwyższego w jego sprawie jest bezzasadna, jednostronna i instrumentalnie wykorzystywana przez prokuraturę. - Moim zdaniem jest to nadużycie Prokuratora Generalnego wobec mojej osoby. Oceniam to jako kolejną próbę wywierania na mnie presji - powiedział sędzia.