Ziobro: nie wiem, czy pan Żurek chce zakneblować i związać ręce swojej byłej małżonce

Sąd Najwyższy jest po to, żeby tego rodzaju sprawy rozstrzygać - powiedział minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro, pytany o skargę nadzwyczajną w sprawie sędziego Waldemara Żurka. Zdaniem sędziego skarga jest bezzasadna i związana z tym, że jest on "w bardzo poważnym sporze merytorycznym dotyczącym pseudoreformy wymiaru sprawiedliwości".

Polska Agencja Prasowa podała w środę, że Prokurator Generalny skierował do Sądu Najwyższego skargę nadzwyczajną w sprawie dotyczącej sędziego Waldemara Żurka . Zbigniew Ziobro zaskarżył, według tych doniesień, wyrok zobowiązujący byłą żonę sędziego do zapłaty ponad 60 tys. zł na rzecz Żurka. Sędzia Żurek ocenił, że skarga jest bezzasadna, jednostronna i instrumentalnie wykorzystywana przez prokuraturę. - Prokurator Generalny zaczyna ingerować w zakończoną prawomocnie, lata temu, prywatną sprawę - podkreślił.

"Jeśli kobieta czuje się osobą pokrzywdzoną, to ma prawo dochodzić swoich praw"

Zbigniew Ziobro podczas konferencji prasowej w piątek sprecyzował, że skarga ta została wniesiona przez Prokuraturę Krajową w jego imieniu na wniosek byłej małżonki sędziego. - Nie wiem, czy pan Żurek chce zakneblować i związać ręce swojej byłej małżonce i powiedzieć, że jej nie wolno jako kobiecie dochodzić swoich racji przed sądem. Jeżeli kobieta czuje się osobą pokrzywdzoną, to ma prawo dochodzić swoich praw przed sądem i korzystać ze swoich konstytucyjnych uprawnień - dodał.

Minister zaznaczył, że "Sąd Najwyższy jest po to, żeby tego rodzaju sprawy rozstrzygać". - Niech sąd się na ten temat wypowie i pochyli, co do okoliczności tej sprawy - stwierdził Ziobro.